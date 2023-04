Ożywienie konsumpcji w Chinach – nierówne, głównie krajowe, z największym impulsem w I półroczu

Ożywienie w Chinach po Covid: jak dotąd silniejsze niż oczekiwano, ale głównie krajowe i ukrywające pewne nierówne zmiany. Realny PKB Chin przekroczył oczekiwania w I kw. 2023 r., rosnąc o +2,2% kw/kw i +4,5% r/r, po +0,6% kw/kw i +2,9% r/r w IV kw. 2022 r. Struktura sektorowa sugeruje, że wyższy wzrost był napędzany głównie przez sektor usług, podczas gdy aktywność w rolnictwie, przetwórstwie przemysłowym i budownictwie osłabła w I kw. 2023 r. Inne miesięczne wskaźniki również wskazują na silniejszy od oczekiwań bilans handlowy (tj. prężny eksport, ale wciąż słaby import). Wydaje się, że teraz istnieje jeszcze większe pole do korekty w górę naszej prognozy wzrostu realnego PKB na poziomie +5,0% na 2023 r. Z analiz Allianz Trade wynika, że ożywienie gospodarcze nadal koncentruje się na konsumpcji, choć prawdopodobnie będzie to głównie konsumpcja krajowa (tj. firmy działające w Chinach odnoszą większe korzyści niż firmy eksportujące do Chin). Chiny), a największy impuls związany ze stłumionym popytem będzie prawdopodobnie odczuwalny w pierwszej połowie roku. Allianz Trade nadal uważa, że kwestie strukturalne (np. dotyczące sektora nieruchomości i bezrobocia młodzieży) oznaczają, że wydatki konsumpcyjne będą potrzebowały więcej czasu, aby zbliżyć się do trendu sprzed pandemii niż w 2021 r. (Wykres 1).

Chińscy konsumenci: szybki powrót na ulice w I kw., ale zachowania związane z wydawaniem i oszczędzaniem nie wracają do normy. Ponowne otwarcie po Covid było szybkie, ze szczególnym entuzjazmem w lutym przed powrotem do normalności w ostatnim czasie. Mobilność w pierwszej setce miast była w lutym o +10% wyższa niż średnia przed pandemią (po -11% w IV kw. 2022 r. i -13% w styczniu 2023 r.), po czym normalizowała się do -1% w marcu i -1,4% w pierwszej połowie kwietnia (Wykres 2). Dane pokazują, że temu powrotowi na ulice towarzyszyła poprawa wydatków konsumpcyjnych: +5,4% r/r w I kw. 2023 r. po -2,4% w IV kw. 2022 r. (i +1,8% w całym roku). Były one nieco wyższe niż tempo wzrostu dochodów do dyspozycji. Allianz Trade szacuje, że stopa oszczędności chińskich gospodarstw domowych spadła do 33,8% w I kwartale 2023 r. z 35,5% w IV kw. 2022 r. (Wykres 3). Podsumowując, nadal pozostaje powyżej średniej sprzed pandemii wynoszącej 29,1% i wątpimy, czy chińskie gospodarstwa domowe będą sięgać po stosunkowo niewielki zapas nadmiernych oszczędności zgromadzonych w okresach lockdownu, aby sfinansować konsumpcję. Allianz Trade szacuje, że nadwyżki oszczędności zgromadzone w 2020 i 2022 r. wyniosą zaledwie 2,7% nominalnego PKB w 2023 r. Ponadto Allianz Trade szacuje, że w 2021 r., roku odbicia konsumenckiego po Covid, spadek oszczędności wyniósł zaledwie 3,6% nadwyżki oszczędności z 2020 r.

Stłumiony popyt wynosi 4,5% PKB, ale prawdopodobnie zostanie uwolnione mniej niż 40%, a największy impuls będzie odczuwalny w pierwszej połowie 2023 r. Patrząc na dane dotyczące sprzedaży detalicznej, Allianz Trade stwierdza, że w ramach polityki zero-Covid z 2022 r. skumulowano stłumiony popyt w wysokości 5,6 bln RMB (4,5% nominalnego PKB w 2023 r.). 1,5 bln RMB (1,2% nominalnego PKB w 2023 r.) przypadło na towary luksusowe, a 1 bln RMB (0,8% nominalnego PKB w 2023 r.) na gastronomię. Te wielkości stłumionego popytu (jako procent nominalnego PKB) są bardzo zbliżone do tych, które szacujemy dla lockdownów w 2020 r. (zob. Wykres 4). Wtedy, w następnym roku, uwolniono 37% całkowitego stłumionego popytu. Wskaźnik ten wynosi 49% dla dóbr luksusowych i 44% dla gastronomii. Ponadto trzy czwarte nadrabiania zaległości miało miejsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Bazując na tym doświadczeniu, największy impuls związany ze stłumionym popytem tym razem będzie prawdopodobnie odczuwalny w pierwszej połowie tego roku. Wzrost wydatków konsumpcyjnych może ostatecznie okazać się mniejszy niż w okresie po 2020 r., biorąc pod uwagę obecne mniej korzystne krajowe i zewnętrzne warunki makroekonomiczne. Już teraz Allianz Trade zauważa, że wydatki konsumpcyjne tym razem wydają się jak na razie wspierane przez wydatki rewanżowe w gastronomii, natomiast wydatki na towary luksusowe nie radzą sobie tak dobrze jak w okresie po 2020 r. nie radzą sobie tak dobrze, jak w okresie po 2020 r.