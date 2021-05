Paczkomaty zdobywają e-commerce

Wybuch pandemii wstrząsnął wieloma branżami na całym świecie, a firmy zostały „zmuszone” do rewizji istniejących strategii i przyjęcia nowych modeli biznesowych. Pandemia znacząco wpłynęła również na zmiany w branży logistyki i łańcucha dostaw, które wynikły głównie z powodu bezprecedensowego wzrostu popytu w ecommerce, ale i wzmożonych kontroli, zakazów wjazdu do wybranych regionów, czy zamkniętych granic państw.

Jednym z kluczowych trendów, które zaobserwowaliśmy w okresie wybuchu pandemii, był wzrost wykorzystania Paczkomatów. Paczkomaty okazały się bowiem wygodną, elastyczną i bezpieczną alternatywą dla poczty i tradycyjnych dostaw kurierskich pod drzwi. Wybuch pandemii otworzył nowe możliwości, napędzając zainteresowanie i przyczyniając się do wzrostu wolumenu przesyłek o ponad 100 proc.

Pandemia SARS-Cov-2 gwałtownie przyspieszyła rozwój branży e-commerce w Polsce. Obecnie już 14% wszystkich transakcji w handlu detalicznym dokonywanych jest przez Internet. Jak wynika z raportu opublikowanego w lutym przez firmę PricewaterhouseCoopers, do 2026 roku wartość tego sektora ma sięgnąć aż 162 mld złotych. To oznacza wzrost o średnio 12% rocznie. Nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na działalność w Internecie i założenie własnego sklepu internetowego. O powodzeniu w tej branży bardzo często decydują kwestie związane z logistyką. Firma InPost przygotowała ofertę dedykowaną dla sektora e-commerce – wygodne pakiety kurierskie, które oznaczają wygodę i znaczne oszczędności dla biznesu.

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem Paczkomatów w Europie. Jeden z dominujących graczy ostatniej mili, InPost, posiada w całym kraju ponad 11000 Paczkomatów. We wczesnych stadiach wybuchu pandemii usługi InPost umożliwiły konsumentom odzyskanie przesyłek przy minimalnym lub zerowym fizycznym kontakcie z inną osobą. Zwiększyło to zainteresowanie i wzrost wykorzystania Paczkomatów w kraju.

Pakiety kurierskie InPost – sposób na biznesowe wysyłki w atrakcyjnej cenie

Wysyłka ecommerce od InPost to odpowiedź na wyzwania związane z gwałtownym rozwojem sektora e-commerce w Polsce – to sposób na usprawnienie procesu sprzedaży i obniżenie kosztów związanych z wysyłką. Mogą z nich skorzystać nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale i osoby, które prowadzą sprzedaż poprzez popularne platformy, na przykład Allegro, OLX czy Gumtree. Wybór pakietu abonamentowego oznacza pewność, że koszty wysyłki nie wzrosną przez cały czas trwania umowy, a Twoje paczki będą docierały do odbiorców już na następny dzień (aż 95% wszystkich paczek nadawanych przez InPost trafia do rąk adresata w tym tempie). Elastyczna oferta pozwala na wybranie abonamentu odpowiedniego dla potrzeb zarówno mniejszych, jak i większych firm. Przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy możesz zdecydować się na:

Pakiet Mini Firma 300 – 300 zł netto/miesiąc – odpowiedni dla przedsiębiorców, którzy wysyłają średnio 30-60 paczek miesięcznie. W tym przypadku koszt wysyłki pojedynczej przesyłki kurierskiej zaczyna się od 10,49 zł a paczki do Paczkomatu – 9,34 zł.

– 300 zł netto/miesiąc – odpowiedni dla przedsiębiorców, którzy wysyłają średnio 30-60 paczek miesięcznie. W tym przypadku koszt wysyłki pojedynczej przesyłki kurierskiej zaczyna się od 10,49 zł a paczki do Paczkomatu – 9,34 zł. Pakiet Midi Firma 600 – 600 zł netto/miesiąc – średni pakiet dla wysyłających przeciętnie 60-120 paczek miesięcznie. Przy wyborze tego abonamentu koszt paczki Paczkomatowej zaczyna się od 9,12 zł a przesyłki kurierskiej – od 10,49 zł.

– 600 zł netto/miesiąc – średni pakiet dla wysyłających przeciętnie 60-120 paczek miesięcznie. Przy wyborze tego abonamentu koszt paczki Paczkomatowej zaczyna się od 9,12 zł a przesyłki kurierskiej – od 10,49 zł. Pakiet Maxi Firma 1200 – 1200 zł netto/miesiąc – największy pakiet dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy miesięcznie wysyłają więcej niż 120 paczek. Mogą oni liczyć na niskie ceny: od 8,99 zł za przesyłki Paczkomatowe i 10,49 – kurierskie.

Nie jesteś pewny, czy warto zdecydować się na abonament? Wypróbuj pakiet promocyjny na próbę! To specjalny, mniejszy wariant – za 150 zł miesięcznie z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy – jeżeli uznasz, że nie spełnia Twoich oczekiwań, przed upływem trzech okresów rozliczeniowych masz możliwość zrezygnować z usługi bez podania powodu i bez żadnych dalszych konsekwencji.

Paczkomaty dla e-commerce i wygodne zwroty

Jednym z największych atutów oferty InPost jest możliwość wysyłki paczek nie tylko przez kuriera do rąk własnych, ale i do Paczkomatów – automatycznych skrzynek pocztowych, które umożliwiają odbiór paczek w dogodnych godzinach, 24/h na dobę, bez czekania na kuriera ani stania w kolejkach na poczcie. W ostatnich latach Paczkomaty stały się drugą po kurierze, najczęściej wybieraną formą dostawy – według badania przeprowadzonego przez firmę Kantar, tę opcję wybiera przynajmniej od czasu do czasu aż 48% wszystkich kupujących. Coraz większa ilość Paczkomatów w polskich miastach sprawia, że skorzystanie z tej usługi jest możliwe w dogodnej lokalizacji. InPost oferuje również ułatwienia dla Twoich Klientów w zakresie zwrotu zamówionych towarów, dzięki czemu mogą być oni bardziej skorzy do dokonywania zakupów w sieci.

Korzyści dla biznesu