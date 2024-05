PAD RES inwestuje w kolejne dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 95 MW

PAD RES, polski deweloper, który specjalizuje się w projektach związanych z energią odnawialną, zrealizuje dwie farmy fotowoltaiczne ​​o łącznej mocy 95 MW. Inwestycje zlokalizowane są w województwie lubuskim, a farmy pokryją zapotrzebowanie na energię elektryczną około 50 tys. gospodarstw domowych.

W marcu bieżącego roku deweloper nabył dwa projekty farm PV zlokalizowane w województwie lubuskim. Pierwszy z nich był przygotowywany przez spółkę WESTSONNE. Inwestycja będzie realizowana w okolicach miejscowości Stary Dworek w gminie Bledzew w powiecie międzyrzeckim. Farma PV będzie zajmowała powierzchnię ok. 70 ha, a jej łączna moc przyłączeniowa to 45 MW, z mocą zainstalowaną około 60 MW. Budowa projektu jest planowana na przełomie 2025 i 2026 roku.

PAD RES przejęło również prawa do projektu PV zlokalizowanego w miejscowości Raków w gminie Świebodzin. Grupa współpracowała przy przygotowaniu tego projektu z lokalnym deweloperem OZE firmą Frankiewicz Energy. Inwestycja zajmie powierzchnię do 75 ha, a jej łączna moc przyłączeniowa wyniesie 50 MW, z możliwą mocą zainstalowaną do 65 MW. Budowa farmy rozpocznie się na początku 2026 roku.

– Z ogromną radością ogłaszamy rozszerzenie naszego portfela projektów o dwie nowe instalacje PV. To kolejny krok w kierunku aktywnego uczestnictwa w zielonej transformacji sektora energetycznego. Dzięki tym projektom nie tylko zwiększamy dostępność czystej energii, ale także umacniamy naszą pozycję jako lidera w branży OZE – dodaje Michał Zbrojski, Dyrektor Akwizycji w PAD RES.

Planowane oddanie obu instalacji do użytkowania przypada na rok 2027 roku.