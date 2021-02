Pandemia a kultura organizacyjna firmy

30% europejskich pracowników odczuwa presję związaną z oczekiwaniem dużo większej dostępności podczas pracy on-line, a 42% przyznaje, że kultura organizacyjna ich firmy ucierpiała przez pandemię. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu zrealizowanego na zlecenie Ricoh. Wśród pozostałych zagrożeń bardzo często wymieniany jest również niski standard infrastruktury technologicznej. Braki w tym obszarze są szczególnie odczuwalne w warunkach pracy zdalnej. Rodzą ogromną frustrację, utrudniają współpracę, a w długofalowej perspektywie zagrażają produktywności i morale pracowników.

W sytuacji, gdy współpraca w firmie nie opiera się na dobrej komunikacji i zdrowych relacjach, pandemia bardzo często pogłębiła problemy z brakiem zaangażowania i motywacją. 31% badanych wskazuje te czynniki i brak dostępu do nowoczesnych technologii jako główne przyczyny spadku zaangażowania podczas pracy zdalnej. 31% stwierdziło, że podczas home office, w wykonywaniu służbowych zadań przeszkadzają im inne obowiązki np. te związane z opieką nad dziećmi. Z drugiej strony, dla pracowników nadal ogromne znaczenie ma również społeczny wymiar pracy. Aż 65% badanych przyznaje, że brakuje im wspólnej obecności w biurze i kontaktów twarzą w twarz.

Z perspektywy pracowników ważne jest również to, czy w firmie po pandemii nadal będzie obowiązywał elastyczny, hybrydowy model pracy. 67% z badanych zakłada, że tak. Wiele firm rozpoczęło już przygotowania do bezpiecznego powrotu do biura. 77% wskazało, że ich pracodawca podjął już takie kroki. Ponad połowa (55%) uważa, że ten proces powinien być ściśle konsultowany z pracownikami.

“2020 był dla wszystkich rokiem ogromnych zmian. Jednocześnie, na własnej skórze przekonaliśmy się, jak wiele musimy usprawnić w naszym środowisku pracy. Powinniśmy tę sytuację wykorzystać jako szansę na optymalizację procesów i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu możemy zadbać o komfort pracy i utrzymanie zaangażowania. Zakładając, że zmiany, które zaszły w stylu pracy będą trwałe, wsparcie technologii będzie miało kluczowe znaczenie dla efektywnej współpracy z trybie hybrydowym. Bardzo ważne jest również zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i opracowanie kompleksowej strategii powrotu do biura” – powiedziała Nicola Downing, COO, Ricoh Europe.

Pełną wersję raportu można pobrać ze strony: https://www.ricoh.pl/wiadomosci-wydarzenia/ricoh-insights/praca-zdalna-jak-zadbac-o-motywacje/

O badaniu

Badanie przeprowadzono na próbie 632 europejskich pracowników firm zatrudniających od 250 do 999 osób.