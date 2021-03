Pandemia napędziła sprzedaż sprzętu IT

Ostatni rok to wzmożona i można powiedzieć, niekiedy błyskawiczna rewolucja, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy i wszelkie wdrożenia umożliwiające pracę, naukę i zabawę bez wychodzenia z domu. W większości zmiany dotyczyły zakupu nowego sprzętu. Praktycznie każdy dostawca oferujący rozwiązania mobilne takie jak laptopy, notebooki, tablety lub inne urządzenia peryferyjne odczuł duży wzrost sprzedaży w ostatnich miesiącach. Te często dwucyfrowe dynamiki, sięgające nawet 40-60%. Drugi element to wdrożenie rozwiązań pozwalających na pracę i naukę zdalną. Jest to cały szereg rozwiązań obejmujących obsługę pracy zdalnej, zarządzanie i raportowanie, transmisje spotkań online czy współdzielenie plików w pracy biurowej. Pandemia przyspieszyła także decyzje o uruchomieniu procedur i rozpoczęciu większych inwestycji w firmach. Widzimy więcej zapytań czy rozstrzygnięć przetargów w obszarze bardziej złożonych implementacji IT opartych o technologie czołowych dostawców, jak i te robione na zamówienie. Jeśli chodzi o rozrywkę i spędzanie wolnego czasu, wiele osób zrozumiało ze można doskonale spędzić wolny czas nie wychodząc z domu. Dużą popularnością cieszył się nie tylko sprzęt komputerowy umożliwiający pracę naukę, ale też wszelkie gadżety dostarczające rozrywki. Gaming niewątpliwie okazał się jedną z branż, która w czasie pandemii zyskała. Czy ten przez utrzyma się przez kolejne miesiące i lata? 2021 widzimy niesłabnące zapotrzebowanie na sprzęt, natomiast zauważamy problem z dostępnością towaru zarówno w Europie jaki i w Chinach. W kolejnych latach nie spodziewałbym się rekordów w słupkach sprzedaży. Ciekawym zjawiskiem jest również moda, albo nawet trend na produkty refabrykowane. Mowa tutaj nie tylko o sprzęcie w postaci telefonów komórkowych popularnych marek – choć od nich wszystko się zaczyna. Sądzę, że refabrykacji będą poddawane coraz ciekawsze segmenty rynku IT.

Piotr Kawecki, Prezes Zarządu ITBoom Sp. z o.o.