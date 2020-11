PayU i Smartney rozpoczynają współpracę

PayU S.A. i Smartney nawiązały współpracę, w ramach której udzielają pożyczek dla użytkowników serwisu OTOMOTO. Osoby, które wybiorą usługę „Finansowanie na OTOMOTO” zyskają tym samym dodatkową możliwość sfinansowania zakupu środków transportu o wartości do 60 tys. zł, z okresem kredytowania do 5 lat. Proces pożyczkowy jest uproszczony i odbywa się w całości online, a środki trafiają na konto pożyczkobiorcy w ciągu kilku minut. Firmy zapowiadają także poszerzenie współpracy technologiczno-biznesowej w niedalekiej przyszłości.

– Zakup samochodu zawsze wiąże się z większym wydatkiem, który niejednokrotnie obciąża nasz domowy budżet, dlatego konsumenci poszukują dodatkowych środków pieniężnych na ten cel. W obecnej sytuacji ważne jest poszerzenie dostępności kredytowej – w jednym miejscu i bez konieczności wychodzenia z domu. Taką możliwość udało nam się stworzyć dzięki współpracy z PayU – mówi Tomasz Głodowski, Dyrektor Sprzedaży Partnerskiej Smartney.

Maksymalna kwota kredytu, którą można otrzymać to 60 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat. Proces jest prosty, szybki, nie wymaga od klienta dostarczania żadnych dokumentów, a wypłata odbywa się zazwyczaj w ciągu kilku minut. Jest to możliwe m.in. dzięki nowoczesnym technologiom i automatyzacji. Konsument, który chce kupić pojazd na Otomoto.pl może załatwić sprawę telefonicznie. Podczas jednego połączenia uzyska informację czy w ogóle otrzyma pożyczkę i w jakiej wysokości.

Proces sprzedaży opiera się na specjalnie przygotowanej aplikacji, którą Smartney dostarcza partnerom biznesowym. Jest to innowacyjne narzędzie typu „plug-and-play”, które umożliwia przyjmowanie wniosków od klientów przez telefon, nie wymaga skomplikowanych integracji i ogranicza zaangażowanie zespołu IT do minimum. Warto przypomnieć, że PayU jest kolejnym partnerem firmy Smartney. W ostatnim kwartale Smartney rozpoczął współpracę również z Expanderem i Open Finance.