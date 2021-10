Peter Schiff: Nie wierzę, że Fed będzie walczył z inflacją

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 5,9% w ujęciu rocznym. Jeszcze mniej powodów do zadowolenia mają producenci, gdyż wrześniowa dynamika cen produkcji sprzedanej w przemyśle wzrosła do 10,2%! Tak wysokich odczytów PPI nie obserwowaliśmy w Polsce od lat 90 ubiegłego wieku – komentuje sytuację dr Przemysław Kwiecień, który o inflacji rozmawiał z amerykańskim ekonomistą i prezesem Euro Pacific Capital, Peterem Schiffem.

Widmo stagflacji w Stanach Zjednoczonych powraca

Ostatnia, niespodziewana podwyżka stóp procentowych Narodowego Banku Polski potwierdziła jedynie starą maksymę “nigdy nie mów nigdy”, jednak eksperci pozostają zgodni – Fed nie podniesie stóp procentowych w USA przynajmniej do 2023 roku. Nieco odmienne zdanie na ten temat prezentuje gość specjalny tegorocznej edycji XTB Investing Masterclass – Peter Schiff. W rozmowie z dr Przemysławem Kwietniem stwierdza on bowiem, iż nawet jeśli Fed podniesie stopy procentowe, to nie będzie to pozytywne dla rynku.

Uważam, że pomysł jakoby Fed miał zacząć zmniejszać swój bilans to fantazja (…). Zaczęli zmniejszać bilans, kiedy ten wynosił 4,5 biliona i zmniejszyli go do niecałych 4 bilionów, a teraz jest to 8 bilionów – jaką różnicę zrobiło to poprzednie zmniejszenie? (…) Nigdy nie mogą sobie pozwolić zatrzymać tej polityki monetarnej – jesteśmy uzależnieni od tej monetarnej heroiny i kiedy tylko Rezerwa Federalna próbuje zmniejszyć dawkę, gospodarka wpada w “syndrom odstawienny” (…) w tym momencie wszyscy potrzebują więcej “narkotyków” – stwierdza Peter Schiff. Ekonomista, który już raz zdołał przewidzieć kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku przekonuje, że obecna sytuacja za oceanem przypomina mu lata 70-te XX wieku. Zasiadający wówczas na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych Richard Nixon decyduje się zawieszenie wymienialności dolara na złoto, rozpoczynając okres wielkich zmian, który przez ekonomistów zostanie nazwany “Szokiem Nixona”. Rosnąca inflacja wynikająca z szoków podażowych oraz niewielki wzrost gospodarczy doprowadziły do stagflacji.

Zapytany o swoje prognozy dotyczące Fed, Peter Schiff odpowiada: Nie wierzę, że Fed będzie walczył z inflacją, (…) nawet jeśli by próbował, to przegra, myślę, że po prostu się podda. Znany ze swojego przywiązania do metali szlachetnych finansista dodaje: myślę, że za 10 lat od teraz, amerykański rynek akcji będzie znacznie niżej w stosunku do złota niż jest dzisiaj – niezależnie od tego ile wyniesie cena wyrażona w dolarach. Jeśli spróbujesz wycenić go w złocie, rynek będzie znacznie niżej niż jest dzisiaj.