PFR zainwestował 17 mln euro w poznańską Andersię Silver

Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w Andersię Silver. Na wsparcie najwyższego budynku Poznania i zarazem największego biurowca Wielkopolski fundusz przeznaczył 17 mln euro. 21 grudnia 2023 r. została podpisana umowa dotycząca finansowania pomostowego dla projektu Andersia Silver. Ta suma przyczyni się do finalizacji budowy najnowocześniejszego biurowca w stolicy Wielkopolski, który już niedługo uświetni poznańską panoramę.

Andersia Silver i PFR – umowa podpisana

21 grudnia 2023 r. została podpisana umowa dotycząca finansowania pomostowego, jakiego udzieli Polski Fundusz Rozwoju projektowi Andersia Silver.

– Konsekwentnie realizowana zabudowa Placu Andersa wykreowała wysokiej klasy infrastrukturę dla rozwoju biznesu w Poznaniu. To właśnie od budynku PFC rozpoczyna się historia rozwoju prawdziwego instytucjonalnego rynku nieruchomości w mieście. Andersia Silver stanowi zwieńczenie tych starań i dowód realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Udział w projekcie Polskiego Funduszu Rozwoju jest mocnym akcentem w sprawie. Zabiegaliśmy o to wsparcie i z ogromną satysfakcją dzisiaj je ogłaszamy – powiedział Adam Trybusz, Prezes Zarządu Andersia Property.

Finansowanie uzyskane zostało przy zaangażowaniu władz miasta, Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznań, a także dzięki doskonałej współpracy z generalnym wykonawcą firmą PORR. Współpraca ta jest dowodem na silne zaangażowanie lokalnych i krajowych podmiotów w rozwój Poznania, a podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne analizy i dokładna weryfikacji projektu.

Turbulencje i powrót do stabilności

Realizacja inwestycji odbywała się przy dynamicznych zmianach na rynku nieruchomości, wynikających z pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie. Ze względu na pojawienie się nowych ryzyk i niepewności, najemcy zaczęli podchodzić do umów wynajmu powierzchni biurowych z większą dozą ostrożności, co spowodowane było przede wszystkim rozpowszechnieniem się nowych modeli pracy zdalnej czy hybrydowej. Zmiany w modelach organizacji pracy w biurach, jak i dostosowywanie reakcji biznesowej na konsekwencje wojny w Ukrainie, spowodowały, że wielu firmom trudno jest z dużym wyprzedzeniem określić, jak powinna kształtować się optymalna dla nich powierzchnia najmu, a to przełożyło się na niemal całkowity zanik umów pre-lease w miastach regionalnych.

17 mln euro i 3500 tys. miejsc pracy

Inwestycja Andersia Silver, oprócz swojego imponującego wymiaru architektonicznego, ma również ogromne znaczenie społeczne.

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślił, że – Obecność PFR jest kluczowa dla powodzenia tej bardzo ważnej inwestycji, która jest zwieńczeniem trwającego od niemal trzech dekad miejskiego przedsięwzięcia urbanistycznego jakim jest zabudowa Placu Andersa. Celem jest stworzenie przez miasto atrakcyjnej oferty dla mieszkańców i biznesu. Po ukończeniu inwestycja ta stanie się jedną z wizytówek Poznania i Wielkopolski.

Projekt zapewni nowoczesne miejsca pracy dla 3500 tys. osób, tworząc dynamiczne środowisko także dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych i przyciągając talenty z całego kraju oraz z zagranicy. To ważny krok w utrzymywaniu i rozwijaniu lokalnego potencjału intelektualnego.

„Nasz plan od początku zakłada przyciągnięcie i ulokowanie w doskonale skomunikowanym miejscu w ścisłym centrum miasta wysokiej klasy usług i biznesu. W ten sposób wspieramy rozwój gospodarczy Poznania i całego regionu Wielkopolski, generując dobrze płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników oraz absolwentów lokalnych uczelni wyższych – powiedział Grzegorz Michalski Prezes Zarządu WCWI Sp. z o.o.

Andersia Silver – biznesowa wizytówka Poznania

Planowane na 2025 r. oddanie do użytku biurowca Andersia Silver będzie finalizowało trwającą od 25 lat inwestycję zlokalizowanej przy Placu Andersa w Poznaniu, którą wspólnie realizują Von der Heyden Group i Miasto Poznań. Za jej projekt odpowiada Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich. Zabudowa placu składa się z czterech, tworzących architektoniczną całość obiektów: Poznańskiego Centrum Finansowego, Andersii Tower, Andersii Business Centre oraz zwieńczającego przedsięwzięcie, największego z nich – biurowca Andersia Silver, którego generalnym wykonawcą jest firma PORR S.A. Budynek będzie nie tylko architektoniczną wizytówką Poznania. Inwestycja znacząco wpłynie na potencjał rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkopolski zwiększając aż o 5 proc. wielkość tego rynku.

Potencjał Poznania w nowym świetle

Projekt Andersia Silver w Poznaniu jest więcej niż tylko budową nowoczesnego biurowca; to kluczowy element szerszej strategii rewitalizacji centrum miasta, mający na celu podniesienie jego atrakcyjności zarówno dla biznesu, jak i mieszkańców. Zapewnienie dostępu do przestrzeni biurowej zgodnej z zasadami ESG otwiera nowe możliwości dla istniejących międzynarodowych korporacji oraz przyciąga nowe przedsiębiorstwa, wyróżniając Poznań na tle europejskich metropolii i wzmacniając jego pozycję na rynku miast regionalnych. Andersia Silver będzie obiektem nie tylko niezwykle atrakcyjnym architektonicznie, ale także zaprojektowanym zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami zrównoważonego rozwoju. Ekologiczność Andersii Silver potwierdzi m.in. certyfikat WELL, certyfikat LEED na poziomie Gold, a także szereg rozwiązań zgodnych z ESG. Na części południowej fasady zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne umożliwiające lokalną produkcję energii na potrzeby systemów znajdujących się w budynku i ograniczenie emisji CO 2 aż o ok. 42 000 kg rocznie. Ponadto, w biurowcu promowany będzie transport niskoemisyjny i bez emisyjny, w tym także dzięki nowoczesnej rowerowni z 241 stanowiskami postojowymi, 22 ładowarkami do hulajnóg elektrycznych oraz stacjami serwisowymi. Na parterze zaplanowano powierzchnię usługową. Wieżowiec będzie w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowa Era Placu Andersa

Budowa kompleksu zmieniła na zawsze wizerunek Poznania, tak w ujęciu architektonicznym, jak i biznesowym. W powstałych do tej pory obiektach stworzono już 3000 tys. miejsc pracy, a kolejne tyle powstanie po zakończeniu budowy Andersii Silver. Docelowo w parkingach podziemnych będzie ponad 1200 miejsc parkingowych. Zespół centro twórczych obiektów zlokalizowanych przy Placu Andersa stał się tym samym administracyjno-biznesowym centrum Poznania o najwyższym standardzie biurowym, a oddanie do użytku Andersii Silver jeszcze bardziej podkreśli jego potencjał, ponieważ znaczącą zmieni wielkość rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkopolski, zwiększając jej zasoby aż o 40 000 tys. mkw.