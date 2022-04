Pharmena kończy 2021 rok z 53-proc. wzrostem przychodów

Pharmena, notowana na rynku GPW biotechnologiczna grupa zajmująca się opracowywaniem i komercjalizacją innowacyjnych produktów na bazie fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA, a także działająca w segmencie produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i suplementów diety, zaraportowała za ubiegły rok 15,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Stanowi to 53 proc. wzrost w porównaniu do 2020 r. Jednocześnie był to najlepszy rok sprzedażowy Grupy od 2016 r. (15,9 mln zł). Głównym motorem napędowym świetnych rezultatów handlowych był wzrost sprzedaży w segmencie Hair Care (specjalistycznych linii do pielęgnacji włosów) oraz rozwój sprzedaży przez e-commerce.

Wzrost wyników sprzedażowych był również konsekwencją wprowadzenia w 2021 r. na rynek nowej marki Favorite Nature. Była to odpowiedź Grupy m.in. na oczekiwania klientów drogeryjnych. Dzięki temu segment Hair Care wzrósł o 55 rdr. Z kolei w segmencie pielęgnacji twarzy wprowadzenie nowej marki Dermena Professional zaowocowało 19 proc. wzrostem sprzedaży rdr. Taką samą dynamikę wzrostu odnotowała sprzedaż w segmencie Body Care – specjalistycznych linii do pielęgnacji ciała.

– Wzrostowy trend w przychodach oraz sama dynamika utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku mieliśmy 4,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 74 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Sprzedażowo był to najlepszy kwartał od 2016 r. W obecnym roku wprowadziliśmy kolejne nowe produkty na rynek i oczekujemy utrzymania trendu sprzedażowego – powiedział Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena SA.

Poziom sprzedaży Grupy przełożył się na 7,8 mln zł zysku na sprzedaży, co stanowi 54 proc. wzrost rdr. W wyniku dwóch jednorazowych zdarzeń gospodarczych, bardzo dobra sprzedaż nie przełożyła się jednak na dodatni wynik operacyjny oraz końcowy Grupy Pharmena. W 2021 r. Grupa miała prawie 4,0 mln zł straty na działalności operacyjnej oraz 4,6 mln zł straty na wyniku netto. Pomimo tego strata została mocno ograniczona względem wyników osiągniętych w 2020 r. (odpowiednio 6,0 mln zł i 7,0 mln zł straty).

– Strata osiągnięta przez Grupę w 2021 roku wynikała z dwóch zdarzeń o charakterze jednorazowym, tj. z poniesienia wysokich kosztów (ok. 1,2 mln zł) na projekt kandydata na lek 1-MNA oraz ze wzrostu kosztów wytwarzania wskutek wysokiej inflacji w 2021 r. – zakończył Konrad Palka.

W obecnym roku Pharmena skupia się na dalszej dywersyfikacji produktowej oraz rozwoju kanałów sprzedaży. Grupa z sukcesem rozwija sprzedaż e-commercowo poprzez swoją platformę shop.pharmena.eu.