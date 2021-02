Pierwsze miasto na świecie zainwestuje w kryptowaluty?

Cena bitcoina we wtorek, 9 lutego biła rekord, przekraczając barierę 48 tys. dolarów. Doszło do tego tuż po ogłoszeniu informacji, że biznesowy gigant firma Tesla kupuje bitcoiny za kwotę 1,5 mld dolarów. Wkrótce Miami na Florydzie może stać się pierwszym miastem na świecie, które zainwestuje w kryptowaluty – pisze Daniel Kostecki, analityk spółki Conotoxia Ltd, świadczącej usługę Forex dla użytkowników portalu Cinkciarz.pl.

Rok 2021 na rynkach finansowych nie przestaje zaskakiwać, a tempo wydarzeń jest bardzo szybkie. Dolar amerykański i obligacje skarbowe USA zdają się tracić pozycje podstawowych aktywów do utrzymywania w bilansach firm czy nawet samorządów. Miejsce robi sobie nowy nurt, który może bazować na umowie, bo na razie nie na wartości użytkowej. Chodzi o ewentualność inwestycji w kryptowaluty jako dywersyfikację bilansów.

Tak właśnie postąpiła firma Tesla, która poinformowała, że idzie w ślady takich spółek jak MicroStrategy czy Square, kupując BTC za kwotę 1,5 mld dolarów. Tesla ma mieć ok. 20 mld wolnych środków i zdecydowała się przeznaczyć 7,5 proc. na zakup najpopularniejszej kryptowaluty.

To wywołało euforię na tym rynku. Dziś rano (wtorek, 9 lutego) kurs BTC/USD wzrósł do ponad 48 tys. Zdaniem obserwatorów rynku decyzja zarządu Tesli może otwierać drogę dla innych spółek, których akcjonariusze mogą niedługo pytać: dlaczego nie przeznaczymy kilku proc. środków na zakup BTC? Pytanie wydaje się zasadne w momencie, gdy oczekiwania inflacyjne w USA pną się w górę, a podaż pieniądza rośnie w rekordowym tempie. Gdy w grę wchodzą dziesiątki czy setki miliardów dolarów, każdy procent straty, ze względu na ujemne realne stopy procentowe, oznacza znaczące kwoty.

Niebawem może się okazać, że kryptowaluty są pożądane jako aktywa rezerwowe, nie tylko dla inwestorów z Wall Street, ale także dla samorządów amerykańskich miast. Już chce się o to ubiegać burmistrz Miami na Florydzie, zwolennik upowszechnienia kryptowalut. Wkrótce Miami może być pierwszym miastem na świecie, które część swojego budżetu ulokuje w bitcoinach. Decyzja może zapaść już w tym tygodniu.

