Piotr Stański Prezesem Concept Energy

Nowy Prezes objął stanowisko z początkiem listopada br. Jakie plany na rozwój spółki Concept Energy ma Piotr Stański?

– Sunrise Energy to jedna z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych z branży energii odnawialnej w Polsce. Rynek fotowoltaiki w kraju wciąż przecież rośnie, a to wiąże się z coraz większą konkurencją. Moje doświadczenie w sprzedaży z pewnością umocni pozycję Concept Energy. Pozwoli nam też rozwijać biznes na inne sektory. Chcemy coraz więcej pracować z przemysłowymi instalacjami PV, ale jednocześnie wciąż bardzo aktywnie działać na rynku rolniczym i B2B – mówi nowy Prezes.

– Pragniemy być coraz bliżej naszych Klientów, dlatego już teraz wykorzystujemy różne kanały komunikacji marketingowej i stale je rozszerzamy. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo konkretnych grup docelowych. Wciąż będziemy czynnie uczestniczyć w najważniejszych branżowych konferencjach. Przedstawiciele Concept Energy stale są też obecni w mediach. W trakcie pracy z Klientami biznesowymi dokładnie poznaliśmy ich potrzeby, co przełoży się na jeszcze bardziej dopasowaną ofertę produktową, nad którą obecnie pracujemy. Będzie ona dedykowana przedsiębiorstwom oraz rolnictwu i dostosowana do ich specyficznych potrzeb – mówi Piotr Stański.

Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się znakomicie także w okresie pandemii. Interesując się pozyskiwaniem energii ze słońca warto postawić na sprawdzonego wykonawcę.

– Nie czas na ryzyko utraty pieniędzy w postaci inwestowania w niewystarczająco sprawne czy bezpieczne instalacje. W Concept Energy przygotowując projekt dokładnie wyliczamy zużycie energii tak, by nie narażać inwestorów na niepotrzebne koszty. Za naszą wizytówkę uznajemy całą instalację, dlatego tak bardzo dbamy, by jakość i dostępność oferowanego przez nas sprzętu była jak najwyższa. Troszczymy się też o bezpieczeństwo naszych Klientów. Nawiązaliśmy współpracę w tym zakresie ze Strażą Pożarną. Mamy stały dostęp do monitoringu pracy zamontowanych przez nas instalacji, dbamy również o opiekę posprzedażową – podkreśla Piotr Stański.

– Warto posłuchać choćby naszych podcastów, które pozwalają zapoznać się z realizacjami i poznać prawdziwe opinie naszych Klientów – dodaje.

Ekologiczne rozwiązania energetyczne to bezdyskusyjne ekonomiczne korzyści.

– Dzięki fotowoltaice przedsiębiorcy i rolnicy znacznie obniżają koszty prowadzenia biznesu. Uniezależniają się także od firm energetycznych i unikają dodatkowych kosztów. Mowa tu nie tylko o regularnych podwyżkach, ale i chociażby o opłacie mocowej, która doliczona będzie do rachunków już od stycznia 2021 roku. Jej wysokość nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że będą musieli ją zapłacić wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej. Pewnikiem jest także to, że rynek instalacji przemysłowych, B2B i dla rolnictwa w przyszłym roku jeszcze bardziej się rozwinie. Concept Energy jako firma z dużym doświadczeniem w tym obszarze będzie idealnym partnerem do nowych inwestycji – zauważa Piotr Stański.

Mamy czasy zdalnego i ograniczonego kontaktu, dlatego coraz cenniejsze stało się to, co mamy blisko. Także jeśli chodzi o handel czy usługi.

– Nie bez znaczenia jest znajomość lokalnej specyfiki biznesu. Choć nasi Doradcy Klienta są obecni w całej Polsce, to i tak planujemy jeszcze większy rozwój kanału partnerskiego. Każdy Klient będzie mógł skontaktować się z Doradcą ze swojego regionu – dodaje.

Inwestycja w odnawialne źródła energii nie musi wiązać się z koniecznością posiadania dużych środków finansowych.

– Planujemy rozszerzenie oferty finansowania, choć już dziś, dzięki współpracy z największymi firmami leasingowymi w Polsce, mamy znakomitą ofertę dla przedsiębiorców. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu leasingu lub pożyczki raty mogą spłacać się same z oszczędności na rachunkach, a wkład własny jest naprawdę minimalny – poleca Piotr Stański.

Piotr Stański jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w różnych sektorach biznesowych. Zawodowo związany był m.in. z takimi markami jak Honda, Volvo, Husqvarna czy MAN Truck & Bus Polska.