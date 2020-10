PIT 37 w pigułce – dowiedz się, czy i Ty musisz złożyć ten formularz

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, a zaraz po nim obligatoryjne dla każdego obywatela rozliczenie się z fiskusem. Mimo wielu udogodnień w zakresie cyfryzacji całego procesu warto zasięgnąć informacji na temat składania corocznej deklaracji podatkowej. Nie wszyscy są bowiem pewni, jaką deklarację powinni złożyć, na jakim formularzu się rozliczyć czy też jakie przysługują im ulgi. W poniższym artykule opowiemy szerzej o najpopularniejszym druku deklaracji, czyli PIT 37.

Kto powinien złożyć PIT 37?

PIT 37 to najpopularniejszy formularz deklaracji podatkowej. Jest on przeznaczony dla największej grupy podatników, a mianowicie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a także tych, wykonując obowiązki zawodowe w ramach umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło i umowa zlecenie). Na tym druku rozliczają się także osoby, które pobierają świadczenia emerytalne oraz rentowe. Za pomocą formularza PIT 37 można zatem rozliczyć dochody pochodzące z takich źródeł, jak: świadczenia przedemerytalnych, dotacje finansowane z ubezpieczenia społecznego, stypendia, dochody z tytułu praw autorskich i majątkowych, świadczenia z z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp.

Jak wypełnić PIT 37?

Najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z zaprojektowanych do tego celu narzędzi – https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37. Rozliczenie PIT 37 online jest dziś powszechną praktyką z prostego powodu – program do PIT pozwala na bezproblemowe i pozbawione wszelkich błędów wypełnienie formularza, a następnie przesłanie go przez platformę internetową bezpośrednio do urzędu skarbowego (nigdy nie wolno tego robić pocztą elektroniczną). Podstawą jest zweryfikowanie przez podatnika, czy posiada informacje na temat wszystkich osiągniętych w rozliczanym roku dochodów. Potem należy przystąpić do wypełniania aktualnego druku; najlepiej za pomocą specjalistycznego programu do rozlicznia PIT online.

Deklaracja PIT 37 – jak wygląda?

Deklaracja PIT ma formę formularza, do którego należy wprowadzić otrzymane od pracodawcy informacje na temat dochodów, a także uwzględnić wszelkie przysługujące ulgi itp. Co roku druk PIT 37 jest aktualizowany, dlatego ważne jest, by nie korzystać z druków z poprzednich lat. Deklaracja bezwzględnie musi być składana na aktualnie obowiązującym formularzu. Druk zawiera odpowiednio opisane pola, w których należy umieścić stosowne informacje pod postacią kokretnych kwot. Wypełniania formularza PIT online jest o wiele bardziej komfortowe, niż wprowadzanie wszystkich danych ręcznie. Ponadto program jest niezwykle intuicyjny i sam podpowiada, jaką deklarację należy wybrać oraz dokonuje potrzebnych obliczeń, co pozwala zredukować możliwość potencjalnych błędów praktycznie do zera.

Deklaracja PIT 37 – co możesz odliczyć?

Składana każdego roku deklaracja podatkowa pozwala na odliczenie pewnych ulg od podatku. Najczęściej przysługującą ulgą jest oczywiście ta prorodzinna (tzw. ulga na dziecko), ale od podatku można tak naprawdę odliczyć wiele rzeczy. Wymienić można chociażby ulgę z tytułu kosztów, poniesionych na rehabilitację, ulgę termomodernizacyjną, z tytułu opłat za internet czy przekazanych na cele charytatywne darowizn.

Dlaczego warto skorzystać z programu do rozliczeń pit online?

Najważniejszym powodem jest redukcja potencjalnych błędów, jakie można popełnić podczas tradycyjnego, ręcznego wypełniania formularza PIT 37. Program samodzielnie dokonuje bowiem niezbędnych obliczeń. Warto tutaj nadmienić, że niekiedy nawet drobna pomyłka może generować konieczność składania korekty. Poważniejsze błędy mogą zaś nieść poważne konsekwencje, w tym nawet karę grzywny. Ponadto program zawsze zapewnia aktualny druk deklaracji oraz niejako podpowiada, jaką deklarację należy wybrać, by się poprawnie rozliczyć.