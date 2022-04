PKN ORLEN i NCBR ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN

Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej stają się więc ważnym elementem transformacji systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach. PKN ORLEN i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN – w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln zł na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern realizuje projekty w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujące się w założenia gospodarki cyrkularnej. Program NEON wspiera rozwój tych technologii i osiągnięcie przez koncern celu neutralności emisyjnej do 2050 roku. Konkurs organizowany wspólnie z NCBR powoli wyłonić innowacyjne rozwiązania, które wzmocnią ten zaawansowany technologicznie obszar działalności PKN ORLEN.

– Bioprodukty dodane po przetworzeniu do tradycyjnych paliw, przyczyniają się do ograniczenia śladu węglowego generowanego przy ich użyciu. Mogą też być stosowane w przemyśle petrochemicznym jako składniki tworzyw sztucznych, na czym również korzysta środowisko naturalne. Dlatego zależy nam na zwiększeniu udziału alternatywnych surowców w naszej bazie, szczególnie że rośliny niezbędne do ich wytworzenia mogą być uprawiane w Polsce. W programie NEON stawiamy na innowacyjne rozwiązania, ponieważ to one decydują o naszej przewadze konkurencyjnej. Liczymy więc na kreatywność uczestników konkursu, który kierujemy do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. Najlepsze koncepcje zostaną przez nas wykorzystane. Dlatego spodziewamy się nowatorskich pomysłów, które pozwolą nam wzmocnić pozycję koncernu na rynku bioproduktów – mówi Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN.

W pierwszym konkursie programu NEON będą poszukiwane innowacyjne technologie produkcji biomasy i biokomponentów, a także nowe (biologiczne i biochemiczne) technologie otrzymywania wodoru. W sumie planowane są cztery konkursy, po dwa w 2022 r. i 2023 r. W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, natomiast w kolejnym „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”. PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe łącznie aż 200 mln zł.

– Cieszę się, że możemy zaprosić przedsiębiorców i naukowców do pierwszego konkursu ogłoszonego we Wspólnym Przedsięwzięciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN ORLEN – NEON. Dziś bardzo potrzebujemy technologii, które realizują założenia Europejskiego Zielonego Ładu i które można zastosować w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym oraz energetycznym. Konkurs stwarza możliwości na realizację projektów badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą przynieść przełomowe praktyczne rozwiązania – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Pierwszy konkurs dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie biomasy wpisuje się w działania podejmowane przez całą Grupę ORLEN. Już teraz regionalnym liderem w produkcji nowoczesnych biopaliw jest spółka ORLEN Południe, która dzięki inwestycjom staje się zaawansowaną biorafinerią. W listopadzie 2021 r. w zakładzie w Trzebini uruchomiono największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu. W 2023 roku w Trzebini wybudowana zostanie także instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Z kolei w zakładzie w Jedliczu w 2024 roku powstanie kompleks do produkcji bioetanolu nowej generacji ze słomy zbóż.

Dodatkowo czeski zakład ORLEN Unipetrol w Litvinovie uzyskał ostatnio certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO). Te technologie zostaną również wdrożone w zakładzie PKN ORLEN w Płocku. Do 2024 roku powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET.

Nabór wniosków w konkursie programu NEON trwać będzie od 18 maja do 4 lipca br., do godz. 16:00.