Płace w polskiej gospodarce wciąż dynamicznie rosną

W tym tygodniu opublikowano kilka statystyk dla polskiej gospodarki. Wśród nich znalazły się dane z rynku pracy, które pokazały, że wzrost płac rok do roku wyniósł w lipcu 8,7%. To mniej niż oczekiwał rynek, ale nadal jest to bardzo dobry wynik dla polskich pracowników. Jednak warto podkreślić, że tak wysokie tempo podwyżek trudno będzie utrzymać w przyszłości, a ponadto wiąże się ono z wysoką inflacją, która podnosi zarówno ceny towarów i usług, jak i koszty pracy. Inne dane z polskiego rynku pracy pokazują rosnące zatrudnienie, które w lipcu było wyższe o 1,8%. Zwiększa to szanse, że stopa bezrobocia, którą poznamy w przyszłym tygodniu, spadnie.

W tym tygodniu na uwagę zasługują również wyniki produkcji przemysłowej, której ceny w Polsce wzrosły o 1,2% miesiąc do miesiąca. Nastąpił wzrost produkcji rok do roku o 9,8%, a po korekcie sezonowej wzrost ten osiągnął poziom 12,6%. Tu jednak również nie należy pomijać wpływu rosnących cen w przemyśle, które wykazują wzrosty w skali roku o 8,2%.

W tym tygodniu złoty się osłabił i w piątek rano wobec euro oscylował w granicach 4,58 PLN/EUR. Kurs eurodolara spadł natomiast do poziomu 1,168 USD/EUR. W umocnieniu dolara pomógł FED, który ponownie rozważa możliwość ograniczania programu luzowania ilościowego, co powinno nastąpić do końca roku.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA