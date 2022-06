Platformizacja zmienia oblicze prowadzenia biznesu w internecie. Polska jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków do rozwoju platform marketplace

Eksperci zgodnie twierdzą, że rozwój platform marketplace jest największą zmianą od czasu pojawienia się handlu elektronicznego w latach 90. Już w 2025 r. sprzedaż za pośrednictwem platform może odpowiadać za połowę transakcji w handlu detalicznym i podróżach. Ponadto polski rynek, obok amerykańskiego i brytyjskiego, jest uznawany za jeden z najbardziej atrakcyjnych pod kątem rozwoju platform. Ten model jest szczególnie korzystny dla małych i średnich firm, które aby oferować swoje produkty i usługi, nie potrzebują tworzyć własnych narzędzi i struktur sprzedażowych. Coraz częściej mniejsi przedsiębiorcy rezygnują z własnych stron internetowych, wykorzystując do prezentacji oferty właśnie wspomniane platformy marketplace.

Według raportu Digital 2022 Global Overview Report w ciągu ostatnich 10 lat liczba użytkowników korzystających z internetu wzrosła ponad dwukrotnie z 2,18 mld do 4,95 mld. Ta ogromna społeczność stanowi kluczowy rynek sprzedaży produktów i usług zarówno dla światowych gigantów, jak i dla lokalnych firm. O ile największe marki mogą sobie pozwolić na wydanie setek milionów na promocję, zaawansowane narzędzia marketingowe i rozbudowane struktury sprzedaży, o tyle mniejsze biznesy muszą radzić sobie w inny sposób.

Rozwiązaniem dla firm, które nie są gotowe, aby walczyć na równi z globalnymi graczami, są platformy agregujące w jednym miejscu produkty lub usługi. Wystarczy spojrzeć na światowych liderów w tym segmencie, jak Amazon, Airbnb, z których usług korzystają miliony internautów. Również w Polsce mamy do czynienia z platformami, które na stałe zadomowiły się w świadomości użytkowników. Liderem w kategorii e-commerce jest Allegro, który to serwis według danych Mediapanel w marcu 2022 odwiedziło ponad 22 mln użytkowników. Wiodącym internetowym marketplace dla szerokiego spektrum usług działającym w modelu na żądanie jest Oferteo, które w ostatnim roku obrotowym obsłużyło 1,35 mln zleceń.

– Od blisko dekady jesteśmy zdecydowanym liderem w kraju pod względem liczby wizyt użytkowników. W porównaniu do konkurencji – mamy 68 proc. udział w segmencie marketplace’ów obsługujących rynek usług. Z roku na rok obserwujemy coraz większą rolę platform zarówno wśród użytkowników, jak też – w naszym przypadku, wykonawców i dostawców usług. Dzięki tak dużej bazie naszych partnerów możemy pochwalić się 10 milionami nawiązanych kontaktów pomiędzy zlecającymi a wykonawcami od początku naszej działalności – opisuje Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.

Zgodnie z raportem firmy OC&C do 2025 r. rozwój platform jeszcze przed nami, zwłaszcza w wyspecjalizowanych sektorach, w których nie ma jeszcze dostatecznej konsolidacji. Analitycy w swoim raporcie uwzględnili Polskę wśród najbardziej obiecujących rynków lokalnych do rozwoju platform marketplace. Wyszczególniono w zestawieniu takie atuty, jak wysoka popularność internetu, ugruntowana infrastruktura oraz zróżnicowana baza nabywców.

Kluczem sukcesu platform jest model biznesowy opierający się na umożliwieniu interakcji między stronami podaży i popytu dzięki wykorzystaniu efektu sieciowego, który znacząco obniża koszty prowadzenia biznesu. Ekspozycja produktu dla większej grupy klientów, zaawansowany interface czy wsparcie obsługi sprzedażowej to tylko niektóre korzyści, które zachęcają małe i średnie firmy do związania się z platformami. Coraz częściej ekosystem platform zastępuje podstawowe narzędzia, takie jak strona internetowa czy pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Przykładem jest między innymi platforma Oferteo, na której przedsiębiorca tworzy swoją dedykowaną wizytówkę z najważniejszymi informacjami, na kształt podstawowej strony internetowej.

– Możliwość kompleksowej prezentacji oferty firmy stanowi bardzo dużą wartość dla przedsiębiorców, którzy zakładają konto na Oferteo. Intuicyjny interfejs pozwala stworzyć dedykowany profil, który z powodzeniem może zastąpić stronę www firmy. Platforma stanowi również silne narzędzie reklamowe dla naszych klientów, pozwalające pozyskać wiele zleceń, bez potrzeby posiadania własnej strony www – ocenia Karol Grygiel. – Wraz z rozwojem mechanizmów dostępnych na platformach już niedługo możemy być świadkami zmiany podejścia do stron internetowych, zwłaszcza wśród małych i średnich firm, które całkowicie przeniosą swoje produkty lub usługi właśnie do środowiska marketplace – dodaje członek zarządu Oferteo.

Pewne jest to, że aktualnie platformy marketplace stanowią niezwykle ważną przestrzeń dla kupujących, ale stwarzają również możliwości rozwoju dostawcom produktów i usług, dla których niejednokrotnie jest to podstawowe narzędzie sprzedażowe. Rozwój tego rodzaju platform jest nieunikniony. Wraz z postępem technologicznym możemy spodziewać się kolejnych mechanizmów zwiększających doznania zakupowe. Znakomitym przykładem jest metaverse, którego możliwości już teraz są testowane w e-commerce, a to dopiero początek.