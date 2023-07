Platige Image i IDEAS NCBR współpracują nad rozwojem sztucznej inteligencji dla branży kreatywnej

Polskie studio kreatywne Platige Image i IDEAS NCBR – ośrodek badawczo-rozwojowy powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – rozpoczynają współpracę. Strony podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się m.in. do identyfikacji wyzwań w obszarze grafiki komputerowej oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych, które pozwolą wdrożyć odpowiednie rozwiązania w branży kreatywnej.

IDEAS NCBR to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, którego misją jest wsparcie jej rozwoju w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. Jednym z filarów działalności IDEAS NCBR jest budowa przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Ośrodek prowadzi już badania w takich obszarach jak inteligentne algorytmy i struktury danych, widzenie komputerowe czy bezpieczeństwo systemów i prywatność danych.

– Szybki rozwój sztucznej inteligencji oraz wzrost jej znaczenia dla sektora branży kreatywnej niesie za sobą zdefiniowane już zagrożenia, ale też szanse. To właśnie z uwagi na potencjał wykorzystania AI w pracy naszego studia zdecydowaliśmy się przystąpić do inicjatywy IDEAS NCBR – mówi Karol Żbikowski, Prezes Zarządu Platige Image.

W ramach współpracy z IDEAS NCBR, Platige Image zobowiązało się m.in. do zaangażowania się w bieżące prace badawcze, a docelowo stworzenie dedykowanej grupy badawczej, w skład której wejdą eksperci polskiego studia.

– Bardzo się cieszę, że tak szybko udało nam się nawiązać współpracę ze środowiskiem biznesowym, a konkretnie z jednym z liderów branży. Naukowe podejście do grafiki komputerowej w Polsce dynamicznie się rozwija, co stwarza wiele możliwości do prowadzenia projektów badawczych, zwłaszcza w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Jestem przekonany, że badania z praktycznym zastosowaniem przyciągną uwagę młodych ambitnych specjalistów i zachęcą ich do dalszej nauki i rozwoju w tej fascynującej dziedzinie informatyki. To wspaniała okazja dla polskich specjalistów IT do rozszerzania swoich umiejętności, a także impuls dla sektorów gier i filmu do kreowania innowacyjnych rozwiązań, które umocnią pozycję Polski na rynku globalnym. Obecnie prowadzimy rekrutację do mojej grupy badawczej. Absolwentów kierunków ścisłych zainteresowanych grafiką komputerową zapraszam do odwiedzenia strony internetowej IDEAS NCBR – wyjaśnia profesor Przemysław Musialski, lider nowej grupy badawczej zajmującej się grafiką komputerową w IDEAS NCBR.

Platige Image to jedno z najbardziej rozpoznawalnych za granicą polskich studiów produkcyjnych. Spółka ma na swoim koncie współpracę z takimi globalnymi gigantami, jak Sony, Netflix, czy Ubisoft. Platige nie boi się stawiać na innowacje. Jednym z przykładów takich działań jest zaadaptowanie Unreal Engine – silnika stworzonego przez jednego ze światowych liderów na rynku produkcji gier komputerowych, firmę Epic Games. Na początku 2023 r. polska spółka jako jedna z kilku firm na świecie otrzymała tytuł Autoryzowanego Partnera Serwisowego Unreal Engine, a produkcje zrealizowane w całości z wykorzystaniem Unreal Engine stanowią już ponad 10% jej całkowitych przychodów. Rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jest kolejnym wyzwaniem, jakie stawia przed sobą polskie studio.