PMI w strefie euro spada: Przemysł i usługi pogłębiają recesyjne nastroje

PMI dla przemysłu w listopadzie w strefie euro wyniósł 45,2 pkt wobec 46,0 miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się gorszy od prognoz (46,0). W dalszym ciągu słabością razi przemysł w największej europejskiej gospodarce. Wskaźnik dla przemysłu w Niemczech co prawda wzrósł do 43,2 pkt, jednak w dalszym ciągu utrzymuje się w jednoznacznie recesyjnym zakresie. Dokładnie taką samą wartość wskaźnik osiągnął we Francji.

Odczyt PMI dla sektora usług w strefie euro wyniósł 49,2 pkt. Oczekiwano, że wskaźnik utrzyma się na poziomie 51,6 pkt. Wskaźnik dla sektora usług po raz pierwszy od stycznia spadł poniżej 50 pkt – poziomu oddzielającego wzrost od spadku aktywności ekonomicznej. Szczególnie zawiódł odczyt z Francji, gdzie wskaźnik dla usług spadł do 45,7 pkt wobec prognoz na poziomie 49 pkt.

Zbiorczy wskaźnik PMI w listopadzie w strefie euro wyniósł 48,1 pkt wobec 50,0 miesiąc wcześniej. Spadek poniżej poziomu 50 pkt jest tym razem znaczący. Słabość sektora przemysłowego nadal się utrzymuje, a sektor usług coraz mocniej spowalnia i nie jest siłą napędową gospodarek jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej.

Bardzo słabe odczyty PMI mogą być najważniejszymi danymi, którymi będzie kierował się EBC w swoich decyzjach w najbliższych miesiącach. Kolejne oznaki spowolnienia wzrostu gospodarczego mogą być podstawą dla jeszcze szybszych obniżek stóp procentowych w strefie euro.

Autor: Bartosz Wałecki, Analityk, Trader Michael / Ström Dom Maklerski