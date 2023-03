PMI za marzec – przemysł słabnie, usługi trzymają się mocno

Przemysł słabnie, usługi trzymają się mocno. To można odczytać ze wstępnych wskaźników PMI za marzec dla strefy euro. PMI dla przemysłu spadł do 47,1 wobec konsensusu 49,0. Wskaźnik spadł względem lutego. Oczekiwane jest dalsze spowolnienie aktywności w sektorze.

PMI dla usług z kolei zaskoczyło pozytywnie. Wskaźnik wyniósł 55,6 wobec oczekiwanych 52,5. Jest to kolejny miesiąc, gdzie PMI utrzymuje się ponad 50 pkt, tym razem bardzo wyraźnie. Koniunktura w usługach mocno się poprawia. Odczyty są ważne w kontekście inflacji, która w ostatnim czasie trzymana jest głównie przez usługi. Wzrost aktywności w sektorze z pewnością nie jest dobrym prognostykiem co do spadku presji inflacyjnej w sektorze.

Tym samym pomimo tendencji dezinflacyjnych w sektorze dóbr oraz cen energii, inflacja może być podwyższona właśnie ze względu na ceny usług.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski