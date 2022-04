Podsumowanie 1Q 2022 w GK Murapol

W okresie od stycznia do marca br. Grupa Murapol podpisała 764 umowy deweloperskie i przedwstępne utrzymując sprzedaż na stabilnym i zrównoważonym poziomie. W analizowanym okresie klucze do swoich mieszkań odebrało 805 klientów. Grupa postawiła do dyspozycji klientów kolejnych 1 080 mieszkań, uzupełniając i rozbudowując posiadaną ofertę do 3,5 tys. lokali. Jednocześnie w procesach pozwoleniodawczych deweloper posiada kolejnych ponad 30 projektów inwestycyjnych (w większości wieloetapowych), które zapewnią GK Murapol jedną z najbardziej zróżnicowanych ofert produktowych na rynku mieszkaniowym.

SPRZEDAŻ

W pierwszym kwartale 2022 GK Murapol podpisała umowy deweloperskie i przedwstępne dot. 764 mieszkań wobec 779 rok wcześniej.

Największym zainteresowaniem cieszyły się lokale GK Murapol w Poznaniu i Krakowie z Wieliczką, gdzie nabywców znalazło odpowiednio 127 i 114 mieszkań. 84 umowy zostały podpisane we Wrocławiu, a jedna mniej w Gdańsku. W Łodzi GK Murapol sprzedała 73 lokale, 58 w Toruniu, a 53 w Gliwicach. W Bydgoszczy podpisane zostały 52 umowy, po 28 w Katowicach i Warszawie, 23 w Tychach, a 21 w Sosnowcu. GK sprzedała mieszkania także w Gdyni i Siewierzu.

PRZEKAZANIA

W okresie od stycznia do marca 2022 GK Murapol przekazała klucze do 805 mieszkań wobec 452 w analogicznym okresie ub.r. Tegoroczny wynik jest zatem lepszy o ponad 78 proc. r/r.

Najwięcej lokali w 1Q 2022 roku zostało wydanych klientom w Krakowie i Wieliczce – 239, Poznaniu – 169 i Siewierzu – 113. Ponadto klucze do swoich mieszkań odebrało 87 klientów w Katowicach, 77 w Warszawie i 71 w Łodzi. Nowe lokale zostały przekazane także klientom z Wrocławia, Gdyni i Gliwic.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W pierwszym kwartale br. GK Murapol wprowadziła do oferty 1 080 mieszkań w dwóch nowych inwestycjach oraz kolejnych etapach już oferowanych projektów nieruchomościowych. W 1Q 2022 oferta GK Murapol obejmowała blisko 3,5 tys. lokali mieszkalnych dostępnych w 22 inwestycjach w 15 miastach.

Najwięcej, bo o 249 mieszkań GK Murapol zwiększyła ofertę w Poznaniu, gdzie do dyspozycji klientów postawiła kolejne dwa budynki Murapol Zielonego Żurawińca realizowanego przy ul. Sielawy. Ofertą 208 lokali Grupa powróciła do Tychów, gdzie rozpoczęła komercjalizację nowej inwestycji – Murapol Osiedle Fit, powstającej przy al. Bielskiej. 190 kolejnych mieszkań w 5 budynkach trafiło do oferty w Siewierzu. W Krakowie deweloper uruchomił komercjalizację kolejnych dwóch budynków ze 157 mieszkaniami w inwestycji realizowanej przy ul. A. Vetulaniego – Murapol Parki Krakowa. O 110 lokali zwiększyła się gdańska oferta GK Murapol w dwóch budynkach tamtejszego projektu – Murapol Osiedle Zdrovo 2. W Toruniu uruchomiona została komercjalizacja kolejnych dwóch budynków Murapol Osiedla Smart, realizowanego przy ul. H. Strobanda, w których do dyspozycji klientów trafiło kolejnych 100 mieszkań. Murapol Jagodno Park to nowa inwestycja wprowadzona do sprzedaży we Wrocławiu. W pierwszym budynku zaoferowanych zostało 66 lokali mieszkalnych.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 801 lokali w 82 budynkach, w ramach 20 projektów na terenie 13 miast, z tego dla segmentu PRS 1700* lokali

Największy udział w portfelu budowanych inwestycji miała Łódź, gdzie w 7 budynkach powstaje 1 311 lokali mieszkalnych. Na kolejnych pozycjach plasują się Wrocław, Kraków z Wieliczką i Poznań, w których realizowanych jest odpowiednio 825, 823 i 801 mieszkań. 609 lokali budowanych jest w gdańskich inwestycjach GK Murapol, a 512 w toruńskich. W Warszawie przebiega realizacja 441 mieszkań, 378 w Gliwicach, 352 w Tychach. W bydgoskiej inwestycji powstaje 340 lokali, 241 w sosnowieckiej, a 168 w gdyńskiej.

Portfel 6 801 lokali mieszkalnych w budowie obejmuje 1 723 lokale o łącznym PUM ok. 51,2 mkw., które zostały sprzedane (w 2021 roku) na rzecz instytucjonalnego najmu (PRS i PBSA).

BANK ZIEMI

Na dzień 31 marca 2022 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 21,6 tys. lokali, który można podzielić wg dwóch kategorii – kryterium własności i etapu inwestycyjnego:

ponad 9,7 tys. lokali powstanie na gruntach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Grupy oraz blisko 11,9 tys. lokali na gruntach objętych warunkowymi umowami przedwstępnymi,

powstanie na gruntach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Grupy oraz na gruntach objętych warunkowymi umowami przedwstępnymi, ponad 5,1 tys. lokali jest w trakcie realizacji oraz blisko 16,5 tys. lokali w przygotowaniu.

Potencjalna liczba lokali W trakcie realizacji 5 105 W trakcie przygotowania 16 498 Razem 21 603 Własność/użytkowanie wieczyste 9 658 Umowy przedwstępne 11 945 Razem 21 603

Spośród 21,6 tys. lokali wchodzących w skład aktywnego banku ziemi, ok. 18,8 tys. mieszkań przeznaczone jest na rzecz klientów detalicznych, z kolei ok. 2,73 tys. lokali dedykowane jest pod segment PRS.

– Pierwszy kwartał 2022 GK Murapol operacyjnie zalicza do zdecydowanie udanych. Odnotowaliśmy wzrosty niemal we wszystkich parametrach charakteryzujących naszą działalność. Nasze wyniki potwierdzają, że wypracowane przez ponad 21 lat kompetencje, umiejętność rozwijania i odnawiania banku ziemi oraz regulowania procesów pozwoleniodawczych – co odbywa się kompleksowo we własnej pracowni projektowej – wprost przekłada się na szeroką i atrakcyjną ofertę mieszkań, która w pierwszym kwartale br. obejmowała blisko 3,5 tys. lokali. To z kolei zaowocowało dużym zainteresowaniem klientów czego wyrazem jest 780 umów rezerwacyjnych podpisanych w br. To wynik lepszy o ponad 12% r/r. Nie zwalniamy tempa. Kolejnych ponad 30 projektów nieruchomościowych mamy w procesach pozwoleniodawczych. To one w kolejnych okresach trafią do sprzedaży. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – W minionym kwartale przekazaliśmy klucze do ponad 800 mieszkań co zaowocuje satysfakcjonującymi poziomami finansowymi i umocni wzrostowy trend wynikowy z poprzednich okresów. Sprzyjać temu będzie także kontynuowany z minionego roku wysoki poziom marży na zysku netto. Takie fundamenty działalności napawają optymizmem co do kolejnych kwartałów – podsumowuje Nikodem Iskra.

W ciągu ponad 21 lat działalności GK Murapol zrealizowała 71 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstało 340 budynków obejmujących łącznie 21,4 tys. lokali.