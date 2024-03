Polacy wydadzą na Wielkanoc średnio 200-300 zł na osobę

W tym roku 17,3% Polaków zamierza wydać 200-300 zł na wielkanocną żywność w przeliczeniu na jedną osobę. To najczęściej wskazywana kwota w sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista. Przeważnie deklarują ją konsumenci zarabiający 3000-4999 zł netto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się najwyższy próg finansowy w badaniu, wynoszący ponad 500 zł. Został zapowiedziany przez 13,9% rodaków. Prawie tyle samo osób, tj. 13,4%, jeszcze nie wie, jaki poniesie koszt. Z kolei najmniej wskazań mają najniższe wydatki, będące poniżej 50 zł – 2,3%.

Wyniki sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista pokazują, ile pieniędzy zamierzają wydać Polacy na świąteczną żywność, w tym m.in. na napoje bezalkoholowe, w przeliczeniu na jedną osobę. 17,3% ankietowanych deklaruje 200-300 zł. To najwyższy odsetek w badaniu.

– To wskazanie stanowi polski średni wydatek na jedną osobę przy świątecznym stole. Według mnie, to ani dużo, ani mało. Wszystko oczywiście zależy od tego, na ile osób są organizowane święta. Liczy się też indywidualne podejście do obchodzenia Wielkanocy. Natomiast na podstawie ww. wyniku można wyciągnąć wniosek, że statystyczna czteroosobowa rodzina wyda w tym roku na świąteczne produkty spożywcze średnio ok. 800-1200 zł. Zresztą w zeszłym roku bardzo podobnie to wyglądało – komentuje Robert Biegaj, współautor badania i ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, w tym roku więcej Polaków będzie chciało wydać ww. kwotę niż w ub.r. Widać kilkuprocentowy wzrost w deklaracjach konsumentów. – Moim zdaniem, świadczy to o tym, że Polacy wciąż oszczędzają. Nie zmieniła tego nawet spadająca inflacja. Ekonomiści mówią, że w drugiej połowie roku inflacja znowu pójdzie w górę. Słysząc to, statystyczny Kowalski nieco wyhamowuje z wydatkami na święta, bo nie wiadomo, co będzie dalej. I taka ostrożność może być dłużej widoczna, bo konsumenci potrzebują stabilniej się poczuć w dłuższym okresie, żeby szerzej otworzyć portfele – podkreśla Biegaj.

O kwocie 200-300 zł częściej mówią mężczyźni niż kobiety. Takiego wyboru dokonują przede wszystkim osoby w wieku 75-80 lat, z miesięcznymi dochodami netto na poziomie 3000-4999 zł i z wyższym wykształceniem. Dotyczy to głównie mieszkańców miast liczących od 50 tys. do 99 tys. ludności.

– Dla osób o takich dochodach ww. wydatek może być znaczący w domowym budżecie. Niemiej jednak mogą to być respondenci, którzy są mocno przywiązani do tradycji i samej idei Wielkanocy. Zatem dla nich akurat wysoki koszt będzie zasadny i konieczny, nawet jeśli musieliby zrezygnować z realizacji innych potrzeb – wyjaśniają analitycy z UCE RESEARCH.

13,9% ankietowanych wskazuje, że wyda ponad 500 zł w przeliczeniu na jedną osobę przy świątecznym stole. Jest to najwyższy próg finansowy w sondażu i znalazł się on na drugim miejscu w zestawieniu. Natomiast 13,4% badanych jeszcze nie wie, jaki poniesie koszt. 12,5% respondentów podaje 150-200 zł, 10,7% – 300-400 zł, 9,7% – 400-500 zł, a 9,3% – 100-150 zł.

– Odsetek osób podających kwotę powyżej 500 zł jest o kilka punktów procentowych wyższy od tego, jaki był odnotowany rok temu. To pokazuje, że zamożniejsza grupa konsumentów bardziej poluzowuje w tym roku swoje wydatki na święta. Z kolei przedział 150-200 zł jest mniej więcej tak samo często wskazywany, jak rok temu. Jest on poniżej średniej liczonej dla klasycznego koszyka konsumenckiego. Natomiast zakres kwotowy 300-400 zł wykazał delikatną zmianę, która dla rynku w ogóle nie będzie zauważalna – stwierdza ekspert z Grupy Offerista.

Według autorów badania, wskaźnik niezdecydowanych konsumentów mówi o tym, że wciąż wielu Polaków zastanawia się nad swoimi wielkanocnymi wydatkami. – Osoby wahające się zapewne w większości poniosą niższe koszty. Będzie to spowodowane jakąś życiową niepewnością bądź wyraźnymi trudnościami, bo mało kto chce oszczędzać na Wielkanocy, jeśli oczywiście nie musi i ją świętuje. Z reguły Polacy kochają więcej kupować z takiej okazji, bo duże święta są raptem tylko dwa razy w roku – zauważa Robert Biegaj.

Z kolei najmniej wskazań mają wydatki poniżej 50 zł – 2,3%. To najniższa wartość, jaką mogli podać ankietowani. 2,8% zadeklarowało, że nic nie zapłaci za wielkanocną żywność, bo np. nie obchodzi świąt albo wyjeżdża na ten czas. Natomiast 8,1% ankietowanych zapowiedziało, że poniesie koszt w wysokości 50-100 zł.

– Wydatki poniżej 50 zł na osobę to raczej domena Polaków, którzy obchodzą święta bardzo symbolicznie bądź są na skraju ubóstwa. Jak widać po wynikach, rok do roku ten poziom jest mniej więcej podobny. Przedział 50-100 zł można potraktować jak ww. wartość, bo tego typu wydatki przy obecnych cenach w sklepach są raczej skromne. To wskazanie rdr. zyskało kilka punktów procentowych, co może świadczyć o tym, że najubożsi Polacy oszczędzają jeszcze bardziej niż rok wcześniej – podsumowuje Robert Biegaj.

Opis metody badawczej

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-14.03.2024 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista na próbie 1007 dorosłych Polaków.