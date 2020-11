Polacy z entuzjazmem o rozwoju technologii w motoryzacji i mobilności osób

79% Polaków uważa, że nowe technologie ułatwią prowadzenie auta, a 58% jest zdania, że będą skutkować bogatszą ofertą wynajmu długo i krótkoterminowego.

Ponad połowa ankietowanych (54%) uważa, że technologie przełożą się na bardziej spersonalizowaną ofertę w sektorze mobilności osób.

Nowinki techniczne w sektorze motoryzacji i mobilności osób będą szczególnie istotne w związku z rosnącą popularnością podróżowania samochodem, wywołaną przez pandemię.

Dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym w dobie pandemii przyspieszy rozwój nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym i mobilności osób. Jak pokazuje raport „Droga przed nami: Przyszłość mobilności” przygotowany przez Avis, większość Polaków z optymizmem obserwuje rozwój innowacyjnych technologii w tych sektorach.

79% Polaków, ankietowanych w ramach prac nad raportem Avis oczekuje, że rozwój technologii w ciągu najbliższych lat ułatwi prowadzenie samochodu. Blisko 58% badanych uważa z kolei, że przełoży się to na bogatszą ofertę wynajmu krótko i długoterminowego. Konsumenci coraz chętniej korzystają z rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 54% osób liczy na to, że rozwój technologii umożliwi większą personalizację i bardziej precyzyjne dopasowanie rozwiązań w sektorze mobilności osób do potrzeb klienta.

Obecnie wielu Polaków decyduje się na korzystanie z samochodu jako bezpieczniejszego, bo indywidualnego środka transportu w czasie pandemii. Jak wynika z badania Avis Polska, 83% przedstawicieli samorządów, zajmujących się promocją i turystyką potwierdza, że w czasie ostatnich wakacji więcej podróżujących przyjechało do ich miast i regionów samochodem. Wraz z rosnącą popularnością aut możemy spodziewać się również większej ilości nowoczesnych rozwiązań.

– Od dłuższego czasu obserwujemy wśród polskich konsumentów rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. Już teraz proponujemy wynajmującym szybką i wygodną rezerwację aut przez aplikację mobilną. W czasie pandemii wprowadziliśmy też opcję Digital Check-In, która pozwala dokonać odprawy samochodu online. Klienci mogą za pośrednictwem stront internetowej Avis wprowadzić swoje dane oraz wybrać wyposażenie samochodu. Spędzają zatem mniej czasu w biurze obsługi wynajmu, co przyczynia się do ograniczenia kontaktu między nimi i naszą obsługą. Chcemy, aby dzięki temu wynajmujący czuli się bezpieczni i podróżowali autami Avis – stwierdza Martin Gruber, dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Europę Centralną.

Oprócz nowoczesnych technologii, w czasie pandemii widoczne jest zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami, które zwiększają bezpieczeństwo. Dlatego Avis wprowadziło tak zwaną „Obietnicę Bezpieczeństwa Avis” oraz nawiązało współpracę z RB, producentem Dettol, aby dodatkowo rozszerzyć procedury mycia i dezynfekcji aut, aby zapewnić bezpieczeństwo klientów i pracowników.