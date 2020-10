Polak ma dla siebie coraz większy metraż

Główny Urząd Statystyczny niedawno podsumował wielkość zasobów mieszkaniowych. Okazuje się, że statystyczny Kowalski w 2019 r. miał do dyspozycji o wiele większy metraż niż jeszcze kilka lat wcześniej.

GUS co roku, jesienią podaje ważne informacje na temat obrotu nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej. Wspomniane statystyki dotyczą między innymi liczby mieszkań oraz ich łącznego metrażu. Eksperci RynekPierwotny.pl zauważyli, że Główny Urząd Statystyczny właśnie niedawno opublikował wyniki ubiegłorocznego bilansu lokali i domów. Te dane pokazują, że dość szybko rośnie liczba mieszkań na 1000 osób oraz średnia powierzchnia przypadająca na jednego Polaka.

Analizę statystyk GUS warto rozpocząć od informacji na temat łącznej liczby oraz powierzchni mieszkań. Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że przez rok (od końca 2018 r. do końca 2019 r.) łączna liczba polskich mieszkań zwiększyła się z 14,62 mln do 14,81 mln. Wzrostowy trend był widoczny również w przypadku całkowitego metrażu lokali i domów. Mowa o dodatniej zmianie wynoszącej 1,6% w skali roku (wzrost z 1,084 mld mkw. do 1,101 mld mkw.). Szybszy wzrost łącznej powierzchni niż liczby polskich mieszkań potwierdza, że w 2019 r. zwiększył się ich średni metraż (z 74,2 mkw. do 74,4 mkw.).

Interesująco wygląda także kolejny wzrost liczby mieszkań (lokali i domów) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski. Przez ostatnie lata, wspomniany wskaźnik zmieniał się następująco:

2010 r. – 350

2011 r. – 353

2012 r. – 356

2013 r. – 360

2014 r. – 363

2015 r. – 367

2016 r. – 371

2017 r. – 376

2018 r. – 381

2019 r. – 386

Mimo wieloletnich wzrostów, analizowana wartość wciąż jest odległa od unijnej średniej na poziomie ok. 435 mieszkań/1000 osób.

Warto podkreślić, że w 2019 r. znów zwiększyła się też średnia powierzchnia lokali i domów w przeliczeniu na jednego Polaka. Począwszy od 2010 roku, ten wskaźnik wzrastał następująco:

2010 r. – 25,3 mkw.

2011 r. – 25,6 mkw.

2012 r. – 25,9 mkw.

2013 r. – 26,3 mkw.

2014 r. – 26,7 mkw.

2015 r. – 27,0 mkw.

2016 r. – 27,4 mkw.

2017 r. – 27,8 mkw.

2018 r. – 28,2 mkw.

2019 r. – 28,7 mkw.

Wyniki badań GUS potwierdzają, że w minionym roku wzrost przeciętnego metrażu przypadającego na jednego mieszkańca miasta oraz wsi był bardzo podobny.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl