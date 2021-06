Polska Rada Centrów Handlowych pozyskuje kolejnych członków

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest największym w Polsce stowarzyszeniem not-for-profit działającym na rzecz sektora centrów handlowych. Do ponad dwustu firm zrzeszonych w stowarzyszeniu właśnie dołączyły kolejne podmioty, które będą wspierać PRCH w prowadzonych inicjatywach. Nowi członkowie Rady to kancelaria prawna Salenter, agencja marketingowa Emblemat.com, firma Klüh oferującą obsługę utrzymania czystości oraz dostawca ekologicznych rozwiązań sanitarnych – EcoUse.

Polska Rada Centrów Handlowych reprezentuje interesy branży centrów handlowych i występuje jako strona w dialogu z administracją państwową. Eksperci stowarzyszenia przygotowują do dyspozycji członków raporty i analizy, monitorują i komentują najważniejsze procesy zachodzące w branży. Stowarzyszenie pełni także rolę doradczą, promuje dobre praktyki i wspiera rozwój firm członkowskich.

„Każda nowa firma, która dołącza do naszego stowarzyszenia wzmacnia głos PRCH, jako przedstawiciela branży. Im liczniejszą grupę stanowimy, tym większy jest przepływ wiedzy wewnątrz naszego stowarzyszenia, dlatego też cieszymy się, że nowe firmy dołączają do naszego grona” – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Do grona członków PRCH dołączyła Agencja Marketingowa Emblemat.com, która od lat świadczy usługi na rzecz centrów handlowych. Przewodnią zasadą firmy jest hasło 3K: kompleksowość, kreacja i komunikacja. Emblemat.com jest agencją 360 o zasięgu ogólnopolskim, która specjalizuje się w prowadzeniu mediów społecznościowych marek, działań brandingowych, kampanii digital i outdoor. Agencja ma także doświadczenie w organizacji różnego rodzaju eventów i bogate portfolio akcji przeprowadzonych dla branży centrów handlowych.

PRCH wita także firmę Klüh Facility Services, która jest częścią międzynarodowej Grupy Przedsiębiorstw Klüh. Spółka działa w Polsce od 20 lat i oferuje m.in. kompleksową obsługę utrzymania czystości i terenów zewnętrznych dla galerii handlowych. Doświadczenie menadżerów Klüh i innowacyjne podejście do usług sprzątania sprawdziły się szczególnie w trakcie pandemii w związku z intensyfikacją działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów obiektów handlowych. Klüh odpowiadając na te wyzwania, stworzył QUSEC – nowy standard usługi w zakresie serwisów dziennych, a więc tej części sprzątania, z którą bezpośrednio stykają się kupujący i która stanowi istotny element wizerunku centrum handlowego. Nowy standard bazuje na zarządzaniu usługą poprzez narzędzie informatyczne, pozwala na monitorowanie frekwencji w obszarach krytycznych obiektu i kierowanie pracowników serwisów dokładnie w te miejsca, w których gromadzą się klienci.

Nowym członkiem PRCH jest także Salenter Kancelaria Radców Prawnych Adamowicz Wróbel i Partnerzy Spółka Partnerska. Kancelaria od lat specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Do grona klientów Salenter należą m.in. polscy i międzynarodowi deweloperzy, inwestorzy, wykonawcy robót budowalnych, centra i parki handlowe, najemcy, a także inne podmioty świadczące usługi dla sektora nieruchomości. Zespół kancelarii Salenter doskonale zna realia sektora nieruchomościowego również od strony biznesowej i na bieżąco monitorują trendy rynkowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z liczącymi się deweloperami i organizacjami zajmującymi się inwestycjami i komercjalizacją, kancelaria jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną każdemu podmiotowi w branży nieruchomości.

Wśród nowych członków Rady znalazła się również firma EcoUse oferującą ekologiczne rozwiązania sanitarne, które pomagają w redukcji kosztów eksploatacji wody i energii. EcoUse wykorzystuje potencjał BIO i NANO technologii, aby zapewnić najwyższe standardy higieny, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Spółka jest liderem w technologii oszczędzania wody za pomocą systemu pisuarów bezwodnych, higienicznego mycia i suszenia rąk, technologii NANO dezynfekcji powierzchni i powietrza. Rozwiązania EcoUse są dedykowane są dla budynków użyteczności publicznej, m.in. takich jak galerie handlowe.

PRCH zaprasza przedstawicieli firm działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, do dołączenia do grona firm członkowskich. Zrzeszone podmioty zyskują wszechstronne merytoryczne wsparcie i dostęp do aktualnej wiedzy, jednocześnie wzmacniając głos sektora w dyskusji o najważniejszy kwestiach dotyczących branży centrów handlowych.