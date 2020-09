Polska szósta w Europie pod względem najbardziej skomplikowanych przepisów i regulacji dla biznesu

Sposób, w jaki Polska określa zasady i tworzy przepisy dotyczące prowadzenia biznesu, plasuje kraj na 6. miejscu w Europie i 24. na świecie. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu przygotowanego przez TMF Group, globalną firmę świadczącą usługi biznesowe dla firm działających lokalnie i międzynarodowo. Najwięcej barier w Europie w tym zakresie napotykają przedsiębiorcy we Francji, najmniej w Holandii.

W raporcie zatytułowanym Rules, Regulations and Penalties (z ang. Przepisy, Regulacje i Kary) eksperci TMF Group porównali główne regulacje prawne i administracyjne dotyczące prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach w ramach 77 jurysdykcji na całym świecie. Tego typu opracowania brane są pod uwagę przez międzynarodowe firmy podejmujące decyzję o rozpoczęciu działalności w danym kraju.

W Europie krajami o najbardziej przyjaznych przepisach i regulacjach dla biznesu są Holandia, Ukraina, Dania i Norwegia. Polska znalazła się tuż za najniżej notowaną w raporcie europejską piątką – Francją, Grecją, Niemcami, Szwajcarią i Rosją. Na świecie najwyżej notowane pod tym względem są Curaçao, Izrael i Stany Zjednoczone, a najniżej Indonezja, Nikaragua i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jednak, jak wskazują autorzy raportu, to nie coraz bardziej złożone przepisy i regulacje dla biznesu, które często obejmują wszystkie kraje m.in. z powodu wdrażania międzynarodowych przepisów dotyczących prowadzenia działalności biznesowej, decydują o przyjazności danego kraju pod tym względem, a sposób ich implementowania. W raporcie pojawia się pojęcie „obsługi klienta”, jako sposobu komunikacji pomiędzy instytucjami państwowymi, a biznesem, na której jakość największy wpływ ma wykorzystanie nowoczesnych technologii.

– „Złożoność przepisów i regulacji to jedno. Te same przepisy dotyczą często wielu krajów. Praktyka pokazuje jednak, że nawet przy konieczności przestrzegania podobnych przepisów w jednych krajach przedsiębiorcy mogą zrobić to łatwiej, podczas gdy w innych napotkają trudności. Te wynikają głównie ze sposobu implementacji danego przepisu. W krajach, gdzie użyte do tego są nowoczesne technologie, komunikacja z administracją jest prosta i szybka” – mówi Joanna Romańczuk, dyrektor zarządzająca TMF Group w Polsce i na Ukrainie.

Eksperci TMF Group analizując przepisy i regulacje dla biznesu zwrócili uwagę na rosnącą rolę międzynarodowych regulacji, których celem jest na przykład przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Przykładami są tu amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) wdrożona już obecnie w 79 proc. jurysdykcji podatkowych na świecie czy jeszcze powszechniej wdrażany (82 proc. jurysdykcji) CSR (ang. common reporting standard) – globalny standard w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowany przez OECD.

W raporcie wskazano również, że na drodze do większej przyjazności danych krajów biznesowi stoją tradycyjne przepisy i procedury. Najlepsze kraje w zestawieniu radzą sobie z tym problemem wdrażając całkowicie nowe procedury formalne, znacznie łatwiejsze do zrozumienia i przestrzegania przez firmy międzynarodowe. Korzystają przy tym z nowoczesnych technologii umożliwiających skrócenie procesów i ich uproszczenie.

– Dobrym przykładem uproszenia procedur dla biznesu jest Dania, która wdrożyła dwa portale, każdy w języku duńskim i angielskim, które pozwalają przeprowadzić zagranicznemu inwestorowi cały proces rejestracji i uruchomienia firmy w tym kraju. Komunikacja ze wszystkimi zaangażowanymi w proces rejestracji firmy urzędami odbywa się online. W Polsce radzimy sobie z upraszczaniem procedur o wiele gorzej niż większość europejskich krajów, z którymi przecież przychodzi nam walczyć o zagraniczne inwestycje.” – mówi Joanna Romańczuk.

Istotnym wyzwaniem są również regulacje związane z rozpoczynaniem działalności za granicą przez spółki publiczne, choć 25 proc. jurysdykcji umożliwia założenie działalności w takim przypadku nawet w tydzień – przykładem są tu Dania, Hong Kong czy Kajmany – to nadal w większości miejsc na świecie ten proces trwa o wiele dłużej, czasem nawet ponad rok. W Polsce to średnio dwa miesiące.

Utrudnieniem dla biznesu są również regulacje związane z transparentnością prowadzenia biznesu. Przykładem może być tu wdrożony pod koniec zeszłego roku w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (stosowany już w 68 proc. jurysdykcji na świecie), czy jeszcze nie tak powszechna (stosowana w 26 proc. jurysdykcji) KYC (ang. know your customer) – procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania określonych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną.

– Wiodące jurysdykcje pokazują, że nowe przepisy nie muszą prowadzić do większego skomplikowania. Najbardziej innowacyjne z nich udoskonalają swoje procesy tak, aby nowe przepisy i regulacje nie były boleśnie odczuwane przez przedstawicieli biznesu. Kluczową strategią w tym zakresie jest wykorzystanie technologii w celu jak najprostszych interakcji pomiędzy organami władzy, a przedsiębiorstwami – dodaje Joanna Romańczuk.

Raport Rules, Regulations and Penalties jest pogłębioną analizą Global Complexity Index 2020 w zakresie regulacji i przepisów obowiązujących firmy w poszczególnych krajach.