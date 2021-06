Polski SunSol potraja przychód do 17,6 mln i dąży do zeroemisyjności z nową siedzibą

Od bieguna północnego po południowy – instalacje PV wykonane przez działającym w sektorze fotowoltaiki SunSol znaleźć można nie tylko w Polsce, ale także w odległych częściach globu. Pochodząca z Gdańska firma w ostatnich trzech latach odnotowała blisko 300 proc. wzrostu przychodu ze sprzedaży systemów fotowoltaicznych, a jej przychód za rok 2020 wyniósł 17,6 mln złotych. W ostatnich kilku latach sukcesywnie powiększała również swoje portfolio produktów m.in. o pompy ciepła i magazyny energii, a w kolejnych planuje, zgodnie ze swoją misją i dążeniem do możliwie maksymalnego ograniczenia wpływu na środowisko, przeprowadzkę do nowej, zeroemisyjnej i zeroenergetycznej siedziby oraz zwiększenie swoich kompetencji w zakresie elektromobilności.

Panele fotowoltaiczne zdecydowanym liderem

Choć zainteresowanie OZE (Odnawialnymi Źródłami Energii) w Polsce już od kilku lat rośnie, to największym cieszą się panele fotowoltaiczne – nasz kraj znajduje się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem uruchomionych nowych mocy PV. Firma SunSol w roku 2020 sprzedała o ponad 300 proc. MW instalacji PV więcej w stosunku do roku 2018. W tym samym okresie na popularności zyskały również rozwiązania takie jak pompy ciepła – ich sprzedaż w ciągu ostatnich trzech lat z kolei wzrosła 7-krotnie.

– Według szacunków OZE stanowią obecnie 15 proc. wytwarzanej energii w kraju. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii największą popularnością cieszą się szczególnie panele fotowoltaiczne. Ich sprzedaż w ciągu ostatnich lat rośnie w Polsce w tempie około 200 proc. rocznie – mówi Michał Kitkowski, CEO SunSol. – Dostrzegamy zwiększone zainteresowanie również pompami ciepła. Jest ono rozwiązaniem nawet od 3 do 5 razy bardziej efektywnym niż kotły na paliwa kopalne, ale przede wszystkim dużo korzystniejszym dla środowiska. Wdrażaniu tego rozwiązania może pomóc m.in. skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej – jako firma pomagamy nie tylko w realizacji projektu i wykonaniu, ale także informujemy naszych klientów o dodatkowych możliwościach finansowania inwestycji.

Firma z misją. Realizacje na Polskiej Stacji Antarktycznej na biegunie południowym

SunSol projektuje systemy fotowoltaiczne już od ponad 8 lat. Firma powstała w 2013 roku, gdy w Polsce nie było jeszcze ustawodawstwa związanego z PV i wówczas była jedną z pierwszych Polsce, która oferowała tę usługę na rodzimym rynku. Od tego momentu rozwijała swoją działalność w kraju, wykonując instalacje fotowoltaiczne domowe i organizacji, takich jak Dom Zdrojowy w Sopocie czy gdańskiej Termy – producenta systemów grzewczych, jednocześnie sukcesywnie realizując projekty w różnych częściach globu, m.in. biegunie północnym i południowym, Malediwach czy Finlandii. Wraz z rozwojem stopniowo rozszerzała także zakres usług o pompy ciepła i elektromobilność.

Ideą, która przyświecała założycielowi firmy i jednocześnie genezą jej powstania ponad 8 lat temu była chęć polepszenia obecnego stanu środowiska naturalnego i dążenia do zeroemisyjności. Stąd firma nie tylko dba o powiększanie portfolio produktów o bardziej przyjazne dla niego m.in. panele bezołowiowe, ale także odbiera od klientów te już zużyte i oddaje je specjalistycznej, znajdującej się we Francji firmie utylizującej tego typu produkty. Założeniem SunSolu jest jednak edukacja klienta i przekonywanie do rozwiązań, które posłużą możliwie najdłużej – z korzyścią planety i zapewniając mu energetyczną niezależność.

– W naszej ofercie znajdują się produkty znanych i sprawdzonych marek premium, których panele są sprawne i wydajne. Doradzamy je naszym klientom, mając na uwadze zarówno motywacje względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim aspekty ekologiczne, dlatego zawsze podkreślamy, że inwestując w takie rozwiązania nie warto iść na kompromis. Średni koszt inwestycji w panele produkujące 5 tys. kWh rocznie to około 25-35 tys. złotych, a czas zwrotu z inwestycji to obecnie 6-7 lat, lecz czas ten może ulec skróceniu. Dlatego w celu zapewnienia klientowi maksimum bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług, procesem projektowania oraz instalacją zajmują się wyłącznie nasze zespoły – dodaje Michał Kitkowski, CEO SunSol.

Zeroemisyjna siedziba, zwiększenie zatrudnienia i elektromobilność. Plany na rok 2021

Ostatnie trzy lata działalności były dla firmy czasem intensywnego rozwoju, stąd w trzech kolejnych SunSol planuje zwiększenie zatrudnienia z 80 do 200 pracowników, szczególnie skupiając się na powiększeniu m.in. zespołów zajmujących się badaniami i rozwojem, projektowaniem i montażem instalacji. W planach firmy jest również przeprowadzka do nowej, pierwszej w regionie zeroemisyjnej i zeroenergetycznej siedziby – prace nad nią rozpoczęły się w tym roku i będzie to kolejny krok organizacji do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne. Zamierzeniem organizacji w najbliższych latach jest także rozwój kompetencji w zakresie elektromobilności.