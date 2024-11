Polskie firmy przyspieszają w transformacji cyfrowej – sztuczna inteligencja na czele innowacji

Z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu 2024” opracowanego przez KPMG we współpracy z Microsoft wynika, że polski biznes dynamicznie przyspiesza w obszarze transformacji cyfrowej. Jednym z kluczowych wniosków z tegorocznego badania jest rosnąca rola sztucznej inteligencji (AI) w firmach. W 2024 roku 28% polskich firm wdrożyło narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), a kolejne 30% planuje ich implementację w najbliższych miesiącach. Mimo tego aż 65% przedsiębiorstw korzystających z AI nie monitoruje skuteczności tych rozwiązań.

Polskie firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia inwestycji w sztuczną inteligencję dla przyszłości swoich działań. Jak wynika z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu 2024”, kluczowe korzyści, jakie firmy osiągają dzięki AI, to poprawa jakości danych, zwiększenie efektywności raportowania oraz minimalizowanie ryzyka błędu. Według raportu, 28% polskich przedsiębiorstw zadeklarowało wdrożenie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Oznacza to wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z zeszłoroczną edycją badania. Kolejne 30% firm, które jeszcze nie zainwestowały w te technologie, planuje ich implementację. Największe zaawansowanie w wykorzystaniu sztucznej inteligencji wykazują sektory motoryzacyjny (47% firm wdrożyło tę technologię) oraz finansowy (40% organizacji).

Leszek Ortyński, Dyrektor w Dziale Usług Finansowych, Lider ds. Data Science i AI w KPMG w Polsce zwraca uwagę na istotną rolę AI w przyszłości biznesu: Sztuczna inteligencja przestaje być technologią dostępną jedynie dla wybranych, a staje się nieodłącznym narzędziem poprawiającym efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw. W najbliższych latach to właśnie AI zdefiniuje nowe standardy działania na rynku. Firmy, które odpowiednio wcześnie zainwestują w rozwój swoich kompetencji w zakresie AI, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną – mówi.

Pomimo dynamicznego rozwoju AI w polskich firmach, wyzwaniem pozostaje pomiar skuteczności narzędzi opartych na tej technologii. Jak wynika z raportu, aż 65% organizacji nie mierzy efektywności swoich rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, co wskazuje na potrzebę lepszego monitorowania wyników działań cyfrowych. Odsetek takich organizacji wzrósł o 3 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu.

Technologie oparte na AI mogą znacząco usprawnić procesy operacyjne, jednak aby w pełni wykorzystać ich potencjał, konieczne jest dokładne mierzenie i analiza efektów. Pozwoli to nie tylko uzasadniać inwestycje, ale także dostosowywać strategie do otoczenia. Istotna w tym aspekcie jest także budowa silnych fundamentów w postaci wysokiej jakości danych, odpowiednich modeli i kultury ciągłego doskonalenia w organizacji – podkreśla Andrzej Gałkowski, Partner, Lider doradztwa dla sektora bankowego, Head of AI w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Optymistycznym aspektem jest zwiększony udział firm, które oceniają dotychczasowe działania jako wysoce skuteczne (12% respondentów, w porównaniu do 4% przed rokiem). Po raz kolejny żadna z organizacji prowadzących pomiar efektywności nie zadeklarowała, że ich działania związane z wykorzystaniem AI są nieskuteczne.