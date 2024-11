„Zetki” wolą AI od żywego człowieka – to coraz powszechniejszy trend

Piętnaście lat temu Apple ukuło frazę „there’s an app for that” w swojej kultowej reklamie iPhone’a 3G. Półtorej dekady później deweloperzy App Store wygenerowali ponad 1,1 biliona dolarów przychodów ze sprzedaży, demonstrując siłę ekosystemu aplikacji dostępnych na łatwej w użyciu platformie.

Branża technologiczna poczyniła znaczne postępy od czasu wczesnych wersji telefonów komórkowych – od rozwoju mediów społecznościowych, aż po tworzenie pojazdów elektrycznych i rosnącą popularność oprogramowania opartego na chmurze. Tak jak Internet został okrzyknięty przełomem technologicznym XX wieku, tak sztuczna inteligencja (AI) jest już najbardziej doniosłym osiągnięciem XXI wieku. W mniej niż dwa miesiące ChatGPT zyskał 100 milionów użytkowników, podczas gdy Facebook, Instagram, Twitter i Snapchat potrzebowały od dwóch do pięciu lat, aby osiągnąć ten sam poziom.

Wkraczamy w świat agentów AI – „Zetki” wolą AI od żywego człowieka

Sposoby interakcji z technologią będą nadal szybko ewoluować. Agenci AI, tacy jak ci zasilani przez Agentforce, już teraz stają się istotną częścią tego, jak pracujemy, komunikujemy się i rozwiązujemy rzeczywiste problemy.

Pomimo początkowego sceptycyzmu co do roli AI w codziennym życiu, wielu konsumentów jest gotowych wykorzystać jej potencjał. Według badań Salesforce, jedna trzecia konsumentów woli obecnie kupować produkty za pośrednictwem zautomatyzowanych lub cyfrowych kanałów, niż wchodzić w interakcje z człowiekiem. Prawie jedna trzecia wybrałaby agentów AI, aby uzyskać szybszą obsługę, a 34% twierdzi, że korzystałoby z tego rozwiązania, chcąc uniknąć powtarzania się. Trend ten jest szczególnie wyraźny wśród przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów, z których prawie jedna trzecia już czuje się komfortowo, gdy AI robi zakupy w ich imieniu.

Nic dziwnego, ponieważ firmy w niezliczone sposoby nie spełniają oczekiwań konsumentów. Badania Salesforce pokazują, że konsumenci spędzają do dziewięciu godzin, próbując rozwiązać pojedynczy problem. A prawie jedna trzecia z nich odchodzi od tych interakcji bez znalezienia rozwiązania. Na szczęście czasy niekończącej się muzyki na infolinii, krzyczenia „połącz mnie z przedstawicielem” i niekończącego się przekierowywania połączeń są już prawie za nami.

Agenci AI zmienią sposób pracy

Podobnie jak w pierwszych dniach, gdy aplikacje mobilne pojawiły się w smartfonach 15 lat temu, potencjał agentów AI dopiero zaczyna się rozwijać. Podczas gdy wielkie wizje sztucznej inteligencji nas urzekają, to rzeczywiste, namacalne ulepszenia w naszych codziennych doświadczeniach mają największy wpływ. Znajdujemy się w kluczowym momencie, w którym każda firma, dyrektor generalny, menedżer i pracownik ma szansę na nowo zweryfikować, co oznacza wykonywanie pracy. Przyjmując podejście oparte na agentach, mogą na nowo zdefiniować swoje operacje i budować konkurencyjność. Od dużych decyzji zakupowych po codzienne zadania, możemy teraz śmiało powiedzieć: Jest na to agent.

Obecnie każda firma technologiczna ma ambitny manifest AI, ze wzniosłymi wizjami przyszłości, w której króluje autonomiczna technologia. Poświęćmy jednak chwilę, aby zejść z powrotem na ziemię. Salesforce pokazuje, w jaki sposób sztuczna inteligencja przekształca codzienne aspekty naszego życia w praktyczny, ale znaczący sposób. Nie chodzi o wzniosłe wizje przyszłości, a o ułatwienie życia – już teraz.

Przejście od aplikacji do agentów

Salesforce od 25 lat sprawia, że trudne rzeczy stają się łatwe – od przejścia do chmury, uwolnienia potencjału danych, a teraz dostarczenia mocy sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich czterech lat całkowicie zmieniliśmy platformę Salesforce, aby stworzyć nowoczesny, otwarty ekosystem do tworzenia i dostosowywania nie tylko aplikacji, ale także autonomicznych agentów AI na jednej, łatwej w użyciu platformie: Agentforce. W rzeczywistości Salesforce i jego partnerzy wygenerują ponad 2 biliony dolarów przychodu do 2028 roku, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Już teraz firmy korzystające z Agentforce zbudowały ponad 10 000 autonomicznych agentów zaprojektowanych w celu sprostania konkretnym wyzwaniom biznesowym. Użytkownicy przekonali się, że „jeśli potrafisz to opisać, Agentforce może to zrobić”. Podobnie jak Apple spopularyzowało aplikacje, wierzymy, że nadeszła era na hasło „jest na to agent”.

Agenci AI Agentforce wykraczają poza możliwości konwersacyjne chatbotów lub copilotów – podejmują działania w naszym imieniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie harmonogramem, czy rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta, agenci AI ułatwiają życie – świetnie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami i zdejmują z ramion użytkowników dodatkowe obowiązki. Agenci mają stać się główną bramą dla konsumentów kontaktujących się ze swoimi ulubionymi markami i firmami. Zajmując się powszechnymi frustracjami związanymi z dzisiejszym przeciążeniem aplikacji, agenci usprawnią interakcje i na nowo zdefiniują sposób, w jaki konsumenci doświadczają marek, wyznaczając nowe standardy przyszłości.