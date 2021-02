Polsko-amerykański startup AI Clearing pozyskał finansowanie na rozwój technologii do nadzoru prac budowlanych

– AI Clearing, polsko-amerykański startup oferujący oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do monitorowania prac budowlanych, pozyskał 2 mln dolarów finansowania od funduszy venture capital. Nowe środki przeznaczy na dalszy rozwój technologii i ekspansję rynkową.

W rundzie finansowania typu seed liderem był Tera Ventures, globalny fundusz VC inwestujący w cyfrowe startupy. Uczestniczyły w niej także fundusze Inovo Venture Partners oraz Innovation Nest.

Polscy inżynierowie z AI Clearing opracowali narzędzie, które przy użyciu sztucznej inteligencji analizuje materiał zdjęciowy i wideo, na przykład pozyskany z dronów, i porównuje go z dokumentacją projektową z programów CAD i BIM. Dzięki temu menedżerowie zarządzający dużymi projektami infrastrukturalnymi takimi jak drogi na bieżąco mają wgląd w przebieg prac i mogą ocenić ich zgodność z projektem i założonym harmonogramem.

– Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z nawet najmniejszym projektem budowlanym, wie, jak łatwo o błąd i niezgodność z projektem. W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych ryzyko, że coś pójdzie nie tak jest jeszcze większe i zdecydowanie bardziej kosztowne – powiedział Michał Mazur, prezes i współtwórca AI Clearing.

Wartość globalnego rynku monitorowania prac budowlanych szacuje się na 49 mld dolarów rocznie. Obecnie większość czynności związanych z kontrolowaniem, czy prace przebiegają zgodnie z planem odbywa się ręcznie. Jest to żmudny i czasochłonny proces, obarczony dużym ryzykiem pomyłki. Błędy wykonawcze i opóźnienia wynikające z konieczności wykonania napraw powodują, że jedna czwarta projektów budownictwa infrastrukturalnego kończy się sporami sądowymi. To zwiększa koszt projektu infrastrukturalnego o średnio 43 mln dolarów.

– Nasza platforma analityczna pozwala klientom wykrywać błędy wykonawcze na wczesnym etapie i od razu je korygować. To duża oszczędność czasu i mniejsze koszty – powiedział Adam Wiśniewski, CTO i współtwórca AI Clearing. – Biorąc pod uwagę, że usuwanie błędów wykonawczych pochłania około 4-8 proc. budżetu projektu budowlanego, pole do redukcji kosztów jest naprawdę duże – dodał.

Z rozwiązań opracowanych przez AI Clearing korzystają już największe na świecie firmy budowlane. Wśród nich jest PCL Construction, jeden z dziesięciu największych wykonawców budowlanych w USA, oraz największa na świecie grupa budowlana Vinci.

– AI Clearing działa w obszarze, który jest wręcz idealny do zastosowania sztucznej inteligencji i w sektorze, który pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie zautomatyzowanych rozwiązań do zarządzania złożonymi projektami – powiedział James McDougall, partner w Tera Ventures. – AI Clearing jest liderem rozwiązań w tym obszarze i wierzymy, że pozyskane od nas środki pomogą mu umocnić tę pozycję – dodał.

W ostatnich latach sektor budowlany gromadzi coraz większe ilości cyfrowych danych przestrzennych, które wykorzystywane są w zarządzaniu procesem projektowym i inwestycyjnym. Rozwiązania opracowane przez AI Clearing pozwalają w większym stopniu wykorzystywać potencjał dostępnych już danych. O ile człowiek jest w stanie przeanalizować zaledwie część informacji, platforma AI Clearing niemal w 100 proc. wykorzystuje ich potencjał. Analiza jest też znacznie szybsza. To, co ekspertowi zajęłoby około trzech tygodni, narzędzie AI Clearing jest w stanie przeanalizować w ciągu trzech godzin.

W opublikowanym ostatnio raporcie „Rise of the platform era: The next chapter in construction technology” firma konsultingowa McKinsey napisała, że dynamiczny rozwój firmy technologicznych działających w branży budowlanej napędzają inwestorzy finansowi i strategiczni, a pandemia tylko przyśpieszyła ten proces. Zdaniem ekspertów z McKinsey platformy analityczne to jeden z najbardziej interesujących obszarów w ConstructionTech.

– W przeciwieństwie do innych rozwiązań, którym się przyglądaliśmy, AI Clearing oferuje analizę danych właściwie w czasie rzeczywistym i bez udziału człowieka. I to są te przewagi, które zadecydowały, że zdecydowaliśmy się zainwestować – powiedział Maciej Małysz, partner w Inovo Venture Partners. – Klienci nie muszą poświęcać ani chwili na analitykę. Otrzymują gotowy raport – dodał.