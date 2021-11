Ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych utratą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej

W związku z nadchodzącą aktualizacją standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2, Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, apeluje do konsumentów, aby upewnili się, czy ich telewizory będą w stanie odbierać nowy sygnał, gdy w lipcu przyszłego roku wejdzie w życie zapowiadana zmiana. Organizacja zwraca uwagę na konieczność obsługi przez odbiorniki telewizyjne kodeka HEVC i ostrzega wspólnie z Krajowym Instytutem Mediów, że na utratę dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej narażonych jest wciąż nawet 2 miliony polskich gospodarstw domowych.

Wszystkie wprowadzane dziś do sprzedaży na polskim rynku telewizory muszą umożliwiać odbiór telewizji w nowym standardzie DVB-T2 i obsługiwać kodek HEVC. Te techniczne wymogi obowiązują od 1 grudnia 2019 r., co jednak oznacza, że urządzenia zakupione wcześniej mogą tej funkcjonalności nie posiadać i tym samym w połowie przyszłego roku przestaną odbierać cyfrowy sygnał telewizji naziemnej.

Telewizory do wymiany

Związek Cyfrowa Polska i Krajowy Instytut Mediów zwracają uwagę, że przez ostatnie pięć lat odsetek sprzedawanych odbiorników z modułem DVB-T2 znacznie zwiększył się: w roku 2016 r. standard obsługiwała ponad połowa urządzeń dostępnych na rynku, a z końcem 2020 r., ze względu na nowe regulacje, już niemal wszystkie. – Te dane napawają optymizmem, lecz według naszych badań ponad 2 mln gospodarstw domowych w kraju wciąż narażonych jest na zupełną utratę możliwość odbioru telewizji naziemnej ze względu na brak funkcji obsługi kodeka HEVC przez ich odbiorniki – alarmuje Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów. Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik dodaje, że w tej sytuacji konieczne jest dotarcie z informacją do tych telewidzów, których dotyczy problem. – Wiedza o nadchodzących zmianach w standardzie nadawania jest wciąż niska. Odbiorcy mogą wciąż nie być świadomym problemu z odbiorem sygnału telewizyjnego, który w przyszłym roku może dotknąć ich gospodarstwa domowe. A w wielu przypadkach konieczny będzie zakup nowego odbiornika – zaznacza.

Jak dodaje prezes Związku Cyfrowa Polska, należy zachować czujność i w razie potrzeby wymienić sprzęt. – Zdajemy sobie sprawę, że część Polaków korzysta z odbiorników, które aktualnie umożliwiają im odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, lecz mogą okazać się niedostosowane do obsługi nowego typu sygnału. Apelujemy tym samym, aby widzowie dokładnie sprawdzili posiadany sprzęt i zachęcamy do wymiany telewizorów w sposób odpowiedzialny, aby móc korzystać z możliwości nadchodzącego standardu. Zachowajmy również ostrożność w czasie zakupów, aby nie ryzykować nabyciem urządzeń, np. dekoderów, które jedynie rzekomo spełniają nowe wymogi obsługi standardu DVB-T2 HEVC – mówi Michał Kanownik.

Dotrzeć do Polaków z ostrzeżeniem

W kraju trwa informacyjna kampania społeczna, mająca na celu przygotować Polaków na przejście na standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 HEVC i przypominać odbiorcom cyfrowej telewizji naziemnej o konieczności wymiany telewizorów na urządzenia kompatybilne z tym formatem. Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska kampania wymaga silniejszego i jasnego przekazu o dużym zasięgu. – Do konsumentów musi trafić jasny komunikat, że nawet zakupione w ostatnich latach urządzenia z płaskim ekranem, wcale nie gwarantują zgodności nowym formatem nadawania– zauważa Michał Kanownik.

Zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej zbiega się dodatkowo w czasie z kryzysem dostępności urządzeń elektronicznych na rynku. Branża producentów i dystrybutorów elektroniki obawia się, że wiosną przyszłego roku mogą występować w naszym kraju niedobory odbiorników kompatybilnych z DVB-T2 i kodekiem HEVC. – Kluczowy w tym aspekcie okazać się może nadchodzący okres świąteczny. Warto, by konsumenci wykorzystali go do wymiany urządzeń na takie, które obsługują nowy standard – zaleca prezes Cyfrowej Polski.