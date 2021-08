Ponad 42 000 osób przeciw negatywnym zmianom podatkowym w Polskim Ładzie. Po protestach przedsiębiorców rząd rozważa zmianę

Ponad 42 000 osób podpisało petycję Rzecznika MŚP przeciw negatywnym zmianom podatkowym w Polskim Ładzie. Po protestach przedsiębiorców rząd rozważa trzykrotne zmniejszenie składki zdrowotnej. – Dialog z rządem ma sens! Wzmożona aktywność przedsiębiorców odnosi pozytywny skutek – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Petycję „Uchrońmy podatek liniowy! – stop niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie” można wciąż podpisać na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/.

Zdaniem Rzecznika MŚP Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym. W 2019 roku było ok. 700 tysięcy takich firm w Polsce. Proponowana przez rząd reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50%, z obecnych 19% do 28% bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. Aby zapobiec niekorzystnym zmianom podatkowym Rzecznik MŚP zainicjował na początku sierpnia br. petycję „Uchrońmy podatek liniowy! – stop niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie”, którą w tydzień poparło ponad 10 000 osób.

Obecnie jest już ponad 42 000 podpisów, a wśród wspierających postulaty są m.in. Partia Konfederacja, Roman Kluska – zniszczony przez system podatkowy założyciel Optimus SA, poseł prof. Zbigniew Giżyński oraz publicysta Łukasz Warzecha.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – w ramach konsultacji społecznych związanych z petycją – spotyka się z przedsiębiorcami. Ostatnio odwiedził m.in. Szczecin i Bydgoszcz, gdzie powołano regionalne Rady Konsultacyjne – ciało doradcze przy Rzeczniku, złożone z czynnych przedsiębiorców.

– Podwyższenie podatku liniowego o 9 proc. oznacza, że o 9 proc. będzie mniej pieniędzy na rozwój – mówił w Szczecinie Abramowicz. – Niektórzy politycy mówią, że przedsiębiorcy wydadzą to na konsumpcję, bo domy w Alpach budują. Ja nikogo takiego nie znam. Pewnie są tacy, co mają domy w Alpach, ale to jakiś promil przedsiębiorców. Przedsiębiorcy te pieniądze wykorzystują na rozwój firm – alarmował Rzecznik MŚP.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami w Bydgoszczy Rzecznik MŚP podkreślał, że „propozycja Polskiego Ładu, dotycząca podwyższenia podatku liniowego jest niekorzystna nie tylko dla przedsiębiorców, ale też dla budżetu państwa, bo po zmianach wpływy z tego tytułu nie wzrosną, a spadną”. W ocenie Adama Abramowicza wielu przedsiębiorców jeszcze liczy straty po lockdownie, a już od nowego roku ma ponieść znacznie większe koszty na rzecz państwa.

Efektem konsultacji Rzecznika MŚP jest dynamicznie rosnące poparcie dla petycji. Głos przewijającego się niezadowolenia przedsiębiorców z rządowych propozycji podatkowych odbił się echem także wśród rządzących. Najbardziej dotkliwym obciążeniem dla firm jest składka zdrowotna uzależniona od dochodu, której nie będzie można odliczyć od podatku. Jednak według informacji, potwierdzonych m.in. przez Głównego Ekonomistę Ministerstwa Finansów – Łukasza Czernickiego rozważane jest trzykrotne zmniejszenie wysokości składki do 3%.

– Dialog z rządem ma sens! Wzmożona aktywność przedsiębiorców odnosi pozytywny skutek. Nie można jednak spocząć na laurach, dlatego cały zbieramy podpisy pod petycją. Przedsiębiorcy wierzą, że rząd zrozumie, iż propozycje podatkowe w Polskim Ładzie są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i się z nich wycofa! – podkreśla Adam Abramowicz.