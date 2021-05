Port w Antwerpii – odbiór kontenerów na podstawie tożsamości cyfrowej

Nowy cyfrowy proces zwalniania kontenerów w porcie w Antwerpii, zwany Certified Pick up (CPu), wkracza w kolejną fazę. Zamiast używać kodów PIN, od lipca odbiór kontenerów będzie odbywał się na podstawie tożsamości. Proces, który zapewnia bezpieczną, przejrzystą i wydajną pracę ma zastosowanie do wszystkich kontenerów importowych, które są rozładowywane ze statków pełnomorskich.

Rejestracja obowiązkowa do 1 czerwca

Druga faza cyfrowego procesu Certified Pick up rozpocznie się 1 lipca. Od tego dnia terminale w porcie w Antwerpii będą stopniowo przechodzić na nowy sposób obsługi kontenerów, oparty na tożsamości zamiast na kodach PIN. Terminale MPET i PSA jako pierwsze będą korzystać z systemu, w którym tożsamość jest sprawdzana za pomocą Alfapass i skanu palca. Ponieważ wszyscy armatorzy muszą przyznać swoim klientom prawo do zwolnienia kontenerów, są oni proszeni o zarejestrowanie się w procesie CPu za pośrednictwem strony internetowej NxtPort do 1 czerwca 2021 r.

Bezpieczniej, przejrzyściej i wydajniej

CPu weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zapewniając bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty i wydajniejszy proces zwalniania kontenerów w terminalach. CPu to neutralna, centralna platforma danych, w której połączone są wszystkie strony procesu importu kontenerów. W wyniku rozmów z organem zarządzającym portem zdecydowano, że wdrażanie CPu będzie odbywać się etapowo. W pierwszej fazie CPu zapewniło przejrzystość statusu kontenerów w postaci serii „zielonych świateł”, co miało na celu zwiększenie wydajności operacyjnej dla każdej strony w łańcuchu.

„Kolejna faza procesu CPu jest ważnym krokiem w tworzeniu praktycznie w pełni bezpiecznego portu. Ta nowa metoda pracy gwarantuje szybki i wydajny proces zwalniania przychodzących kontenerów, które następnie opuszczają port koleją, żeglugą śródlądową lub transportem drogowym. Fakt, że udało nam się to osiągnąć w porozumieniu z różnymi partnerami w łańcuchu portowym, po raz kolejny dowodzi siły i prężności wspólnoty portowej w Antwerpii” – mówi Jacques Vandermeiren, dyrektor generalny Port of Antwerp.

„Dzięki temu nowemu sposobowi pracy jako wspólnota portowa bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną w walce z międzynarodowym handlem narkotykami. W ten sposób wraz z różnymi partnerami dokładamy starań, aby zapewnić dalsze bezpieczeństwo łańcucha logistycznego i przechodzimy do cyfrowego ekosystemu, który również powinien prowadzić do wzrostu wydajności firm” – mówi Annick De Ridder, radna portu.