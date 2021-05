DHL Supply Chain stworzy ponad 800 miejsc pracy w nowoczesnym centrum logistycznym w podpoznańskich Żernikach

DHL Supply Chain w podpoznańskich Żernikach buduje nowe centrum logistyczne o planowanej łącznej powierzchni 105 tys. mkw.;

Globalna firma logistyczna stworzy ponad 800 miejsc pracy dla mieszkańców Poznania i okolic;

Deweloperem centrum logistycznego jest spółka Panattoni

25 maja 2021 r. Zalando, DHL Supply Chain i Panattoni świętowały uroczyste zawieszenie wiechy w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na obsłudze operacji logistycznych dla Zalando w celu wspierania dystrybucji na wielu rynkach europejskich, w tym w Polsce i w Niemczech. W ramach realizacji Panattoni przygotuje m.in. wzmocnioną posadzkę, strefę VAS (Value Added Service) z odpowiednim poziomem światła dziennego i stałą temperaturą, 3-kondygnacyjne biuro z kuchnią, oddzielne wjazdy dla TIRów i samochodów osobowych czy specjalne zatoczki dla busów i autobusów.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy kontynuować naszą współpracę z Zalando na polskim rynku. Wraz z tą nową inwestycją powstanie ponad 800 nowych miejsc pracy, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić klientom Zalando usługi najwyższej jakości. Jesteśmy również bardzo dumni, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli realizować założenia strategii GO GREEN, w ramach której chcemy wykorzystywać najnowsze zdobycze technologii w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej naszych budynków na całym świecie” – powiedziała Monika Duda, Dyrektor Zarządzająca DHL Supply Chain w Polsce.

„W ramach inwestycji w Żernikach spotykają się dwie ogromne marki, które w tym miejscu postanowiły postawić kolejny ważny krok w rozwoju, pokazując jednocześnie zaufanie logistyki i e-commerce do Panattoni. Cieszę się, że nasze zrozumienie potrzeb zmieniającego i rozwijającego się rynku zostało dostrzeżone”. Mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director Panattoni.

Czynniki, które przesądziły o wyborze Poznania jako miejsca realizacji nowej inwestycji w Polsce, to przede wszystkim dobre położenie i infrastruktura, w tym bezpośrednie połączenie z autostradą A2 i możliwość dalszego szybkiego rozwoju.

Zrównoważony rozwój jest ważnym elementem strategii DHL Supply Chain, Panattoni i Zalando. DHL, jako wiodąca globalna firma logistyczna, chce działać w sposób zrównoważony i dlatego przyjęła za cel osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r.

W ubiegłym roku Zalando jako pierwsza tego typu platforma wdrożyła rozszerzoną wersję SAC Higg Brand & Retail Module (Higg BRM), w ramach którego prowadzona jest obowiązkowa ocena marek sprzedawanych przez jej stronę internetową pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Centrum w Żernikach idealnie wpasowuje się w system wartości obu firm, ponieważ będzie to najnowszy projekt realizowany przez spółkę Panattoni, który ma uzyskać certyfikat środowiskowy BREEAM na wysokim poziomie „Excellent”. Deweloper wdroży rozwiązania ważne zarówno dla środowiska, jak i dla dobrostanu użytkowników budynku. Dach będzie wystarczająco mocny, by umieścić na nim panele fotowoltaiczne i kwietne łąki z domkami dla owadów, przy wjeździe zostaną zasadzone drzewa i krzewy, a ponadto deweloper wybuduje tzw. „zielone ściany”. Dodatkowo użytkownicy obiektu będą mieli do dyspozycji wiaty na rowery, stanowiska do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych i strefy wypoczynkowe w sąsiedztwie wysokich roślin, a także niewielką siłownię i stoły piknikowe na świeżym powietrzu. Na drugim piętrze budynku biurowego deweloper zbuduje zielone tarasy z ławkami, punktami ładowania telefonów, lekkimi przenośnymi krzesłami i stołami oraz roślinami w donicach.