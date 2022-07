Posiedzenie RPP 07.07. – ewentualne zmiany wysokości rat kredytów

Czy to już ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku? komentarz Natalii Bihun, ekspertki kredytowej Lendi na temat ewentualnych zmian po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 7.07.2022 r.

7 lipca 2022 roku czeka nas kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czego konsekwencją może być prawdopodobnie 10. z rzędu podwyżka stóp procentowych – zdaniem większości ekspertów ostatnia w cyklu. Jak spodziewane zmiany wpłyną na wysokość raty kredytów hipotecznych?

Komentarz do prawdopodobnej podwyżki stóp procentowych zapowiadanej na 7 lipca

Sytuacja w gospodarce mocno powiązana jest z sektorem bankowym, który dostarcza na rynek popularne rozwiązania kredytowe, jakimi są kredyty konsumpcyjne oparte o WIBOR 3M oraz 6M. Stawka WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych i gotówkowych dla zmiennego oprocentowania, a takich instytucje finansowe udzielają na rynku najwięcej. Mówiąc obrazowo, WIBOR to stawka, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze.

Serie podwyżek stóp procentowych zapoczątkowane na jesieni spowodowały znaczny wzrost rat kredytowych. Co gorsze – nic nie wskazuje na to, aby poziom inflacji się zatrzymał, a tym bardziej zaczął maleć. Oznacza to, że 7 lipca na posiedzeniu RPP może nas czekać kolejna podwyżka stóp procentowych.

Jako ekspert finansowy, wyliczający codziennie raty dla klientów liczę, że kolejna podwyżka będzie łagodniejsza niż te wcześniejsze lub spodziewane przez ekonomistów i wyniesie tym razem 25 lub 50 punktów bazowych. Obawiam się jednak, że to nie jest jeszcze ten czas na łagodzenie, a RPP podejmie decyzję o podwyższeniu obecnych stóp o kolejne 75 punktów bazowych (0,75 punktów procentowych). Taka sytuacja po raz kolejny mocno odbije się na domowych budżetach. Na 30 czerwca 2022 roku najpopularniejszy WIBOR 3M wyniósł 7,05%, co oznacza, że osiągnął on najwyższe odczyty od wielu lat.

W Lendi bardzo mocno wierzymy, że ta podwyżka będzie już ostatnią w cyklu, co na pewno powinno ostudzić nastroje kredytobiorców. Ku temu, że to koniec wzrostów stóp jest kilka przesłanek. Wśród nich można wymienić m.in. widmo recesji na rynku w Polsce i w Europie oraz stabilizację cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewiduje się, że cykl podwyżek zakończy się na poziomie około 6,5% stopy referencyjnej (który to wskaźnik zawsze jest niższy niż WIBOR). Na rynku pojawiają się już komentarze, że szczyt podwyżek może sięgnąć 7,5%.

Jeśli decyzją RPP na posiedzeniu lipcowym stopa referencyjna zostanie podwyższona o kolejne 75 punktów bazowych, raty kredytów hipotecznych znów znacząco wzrosną. W poniższej tabeli zebrałam dane, o ile się to zmieni względem obecnego poziomu WIBOR 3M, który jest drugim po marży składnikiem, wpływającym na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. Jeśli do podstawy obliczenia przyjmiemy obecny WIBOR 3M 7,05% i założymy, że w lipcu dojdzie do kolejnej podwyżki o 0,75%, to poziom nowego WIBOR 3M może wynosić już ok. 7,5% (pamiętając, że WIBOR 3M nie jest równy stopie referencyjnej).

Wyliczenia i przykład:

Dla kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciąganym na okres 30 lat kredytowania, przy marży banku 1,69 pp oraz 20% wkładzie własnym. Przykład dotyczy banku Santander, którego oferta dostępna jest dla osób osiągających dochody min. 7 tys. zł/mies. Poniższe raty nie uwzględniają produktów dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie na życie.

Obecnie rata dla WIBOR 3M 7,05% plus stała marża banku 1,69 pp pokazuje oprocentowanie 8,74%, czyli jest to wzrost o 60 zł/mies. względem raty liczonej przy ostatnim notowaniu WIBOR 3M, który na początku czerwca wynosił 6,70%. Każdy wzrost oprocentowania względem obecnego np. o 0,5% podwyższa poziom miesięcznej raty o niecałe 108 zł/mies., liczonego dla przykładu 300 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia, jak może zmienić się rata kredytu względem następnych podwyżek stóp procentowych, jeśli RPP po wakacjach zdecyduje się na kontynuację cyklu podwyżkowego:

Warianty Oprocentowanie Wysokość miesięcznej raty w zł Koszt odsetkowy w zł wartość na dzień 30.06.2022- WIBOR 3M – 7,05% 8,74% 2 357 548 865 dla WIBOR 3M na poziomie 7,5% 9,19% 2 454 583 797 dla WIBOR 3M na poziomie 8,5% 10,19% 2 674 662 975 dla WIBOR 3M na poziomie 10% 11,69% 3 014 785 198

Opierając się na powyższym przykładzie, oznacza to, że kredytobiorcy będą płacili już ponad dwukrotnie wyższe raty, zestawiając je z czasami sprzed pandemii.