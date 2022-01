68% pracowników twierdzi, że posiłki zapewniane przez pracodawcę zwiększyłyby ich zadowolenie z pracy

Rynek pracy kształtują nowe trendy. Wśród oczekiwań potencjalnych pracowników, poza satysfakcjonującą pensją oraz dogodną lokalizacją biura, są benefity pozapłacowe. Dawniej popularnym bonusem były prywatna opieka medyczna, czy karta sportowa. Obecnie nadrzędne staje się realne wsparcie budżetu domowego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pyszne.pl dla biznesu we współpracy z niezależnym instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia, co czwarty Polak i ponad 1/3 Warszawiaków, mający stałą lub dorywczą pracę, chcieliby, aby pracodawca zapewnił im świadczenia w zakresie posiłków w pracy.

Benefity pozapłacowe to skuteczny sposób do zachęcenia potencjalnego kandydata do złożenia aplikacji, a następnie zatrzymania go w firmie w perspektywie długofalowej. Jednak standardowe świadczenia pozapłacowe, straciły w wyniku pandemii COVID-19 na znaczeniu. Dotychczasowe potrzeby aktywnych zawodowo pracowników nie zniknęły, a zostały mocno przewartościowane. Dlatego ważne jest aby pracodawcy odpowiednio dostosowali swoje programy wsparcia dla pracowników do obecnych realiów. Potwierdza to raport „Jedzenie przyszłości dla biznesu. Pyszne.pl dla biznesu 2021/2022”, z którego wynika, że większość pracowników – 76% ogółem, 85% mieszkańców Warszawy – deklaruje, że zaoferowanie przez pracodawcę preferowanych benefitów mogłoby wpłynąć na ich satysfakcję z pracy.

Trendy kształtujące rynek benefitów

Na przewartościowanie i wyznaczenie nowych trendów wpływ miały, nie tylko sytuacja pandemiczna, ale i coraz popularniejszy tryb well-being oraz model hybrydowy pracy. Wśród preferowanych cech benefitów, na które pracownicy zwracają obecnie szczególną uwagę są: dostępność online, łatwość w użyciu, długa data ważności, elastyczność oraz użyteczność (wsparcie domowego budżetu).

– Przejście na hybrydowy model pracy to dobra okazja na zmian dotychczasowej kultury organizacyjnej na jeszcze lepszą. Istotne jest jednak, by wszystkie biznesowe transformacje stawiały na pierwszym miejscu dobrostan naszych zespołów. Home office to również elastyczność, której dzisiaj wszyscy potrzebują. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że większość firm nie ma nieograniczonych zasobów, na szczęście inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników lub przemodelowanie biur nie jest ani wyjątkowo trudne, ani nie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Trzeba tylko podejść do tematu kreatywnie. Firmy mogą planować przyszłość benefitów poprzez łączenie ich z kulturą organizacyjną oraz skupienie się na indywidualnych potrzebach pracowników, wśród których jest wspieranie domowego budżetu. Kluczowym elementem jest też dopasowanie bonusów pod kątem integracji zespołów rozproszonych. Obecnie pracodawcy mają szeroki wachlarz pozapłacowych dodatków online – mówi Przemysław Biedrzycki, Menedżer Zarządzający Usługami dla Biznesu w Pyszne.pl

Rosnąca rola benefitów zapewniających realne wsparcie domowego budżetu – dofinansowanie do posiłków

Obecnie rynek pracy przechodzi transformację. Polacy poza tym, że kierują największe zainteresowanie na bonusy w postaci opieki zdrowotnej oraz dodatkowe wynagrodzenie, wymagają od pracodawcy również wsparcia domowego budżetu. Co czwarty Polak i ponad 1/3 warszawiaków, mający stałą lub dorywczą pracę, chciałoby mieć zapewnione przez pracodawcę świadczenia w zakresie posiłków w pracy. Posiłki w pracy to ograniczenie codziennych kosztów oraz źródło dobrego samopoczucia i efektywności. 68% Polaków (73% warszawiaków) jest również zdania, że jedzenie zapewniane przez pracodawcę zwiększyłyby ich zadowolenie z pracy. Najbardziej przydatnymi sposobami wsparcia kwestii posiłków przez pracodawców są: codzienne dopłaty do posiłków, firmowa kantyna/stołówka, odpowiednie wyposażenie kuchni w miejscu pracy oraz sprowadzenie do biura firmy dostarczającej lunch.

– W kontekście benefitów pracowniczych większość osób wskazuje na codzienną dopłatę do posiłków, na drugim miejscu plasuje się przestrzeń, w której te posiłki można spożywać, integrując się z zespołem. Widzimy więc, że kwestia odciążenia domowego budżetu jest obecnie najbardziej oczekiwana przez pracowników. Jedzenie jest nieodłączną częścią naszego życia, które można wykorzystać jako element, tworzący przyjazne środowisko pracy. Właśnie dlatego zapewnienie pracownikom np. lunchu stanowi realne wsparcie. W dodatku, wspólne posiłki pozytywnie wpływają na utrzymanie więzi oraz zacieśnianie relacji w środowisku pracy. Coraz więcej firm decyduje się na biurowe śniadania bądź lunche, aby w luźnej atmosferze pobudzać kreatywność, wymieniać się spostrzeżeniami i budować relacje. Idea wspólnego spożywania posiłków nie jest niczym nowym, kwestia tylko jak je zorganizować – dodaje Przemysław Biedrzycki, Menedżer Zarządzający Usługami dla Biznesu w Pyszne.pl

Zdania co do formy rozliczania wydatków związanych z jedzeniem w pracy są podzielone, jednak Polacy najczęściej wskazują kartę dedykowaną wyłącznie zamawianiu posiłków (31%), aniżeli zwykłą kartę płatniczą oraz specjalną dietę oferowaną pracownikom. Naprzeciw nowym standardom wychodzi Pyszne.pl dla biznesu, które oferuje cyfrową usługę, stanowiącą dodatek pozapłacowy. Rozwiązanie umożliwia łatwy i szybki dostęp do posiłków, które wpierają efektywność (45%) i zadowolenie pracowników. Dodatek lunchowy pomaga firmom dostarczać smaczne jedzenie zgodnie z preferencjami każdego pracownika: do biura, do domu podczas home office, czy w trakcie służbowych wyjazdów. Narzędzie łączy wirtualne korzystanie z usługi w serwisie Pyszne.pl z tradycyjną metodą płatności lub dedykowaną kartą płatniczą, która działa na całym świecie. Pyszne.pl dla biznesu to skalowalne i elastyczne rozwiązanie, które z łatwością można dostosować do zmieniających się potrzeb firmy.

Jedzenie przyszłości dla biznesu

Jedzenie przyszłości to przede wszystkim jedzenie jakościowe. Świadomość konsumentów dotycząca trendów takich, jak weganizm, zdrowe jedzenie czy liczenie kalorii jest coraz wyższa. To także swoboda wyboru dzięki nowoczesnej technologii. Futurystyczne wizje dotyczące dostaw jedzenia dronami czy autami autonomicznymi już dziś są z powodzeniem wdrażane.

– Obecnie to restauracje podążają za konsumentem z jego ulubionymi daniami. Jeśli Klienci chcą zjeść w pracy — dowiozą posiłki do biura, jeśli mieszkają i pracują na przedmieściach, dron zadba o szybkość dostawy. Coraz częstsze jest również rezerwowanie stolika w ulubionej restauracji przez aplikację, by nie czekać w kolejce. Technologia wkracza także do samej kuchni. Roboty przygotowujące proste dania takie jak kebab czy burgery mają w przyszłości zadomowić się w maszynach vendingowych i zamiast słodkiego batona dostarczać ciepłe dania – podsumowuje Przemysław Biedrzycki, Menedżer Zarządzający Usługami dla Biznesu w Pyszne.pl

Największe wrażenie robi jednak technologia wytwarzania sztucznego mięsa, które w smaku ma przypominać to oryginalne. Zdania smakoszy obecnie są mocno podzielone — nie wszyscy zgadzają się, że produkty te smakują jak mięso. Z pewnością jednak można powiedzieć, że nowe technologie bardzo szybko adaptują się na rynku szeroko rozumianego jedzenia.

*Dane pochodzą z raportu: „Jedzenie przyszłości dla biznesu. Pyszne.pl dla biznesu 2021/2022” stworzonego na podstawie badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. na przełomie października i listopada 2021 roku na grupie 814 Polaków w wieku 18-65 lat . Badanie zostało wykonane metodą CAWI.