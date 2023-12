Potrzeba nam regulacji odpowiadających na rewolucję cyfrową w kulturze. Eksperci o twórcach w dobie cyfryzacji

Choć mamy dziś miejsce na koegzystencję wielu, zróżnicowanych źródeł i kanałów monetyzacji pracy twórczej, to regulacje w tej sferze są często implementowane w sposób kłopotliwy i zawierają zbędne dodatkowe obciążenia. Konieczne jest, by prawo odpowiadało na realne, konkretne potrzeby cyfrowej kultury i godziło interes twórców, biznesu i konsumentów – stwierdzili eksperci uczestniczący w konferencji “#Kulturawsieci – nowe perspektywy”

Twórcy, popularyzatorzy kultury, przedstawiciele branży cyfrowej oraz eksperci w dziedzinie prawa spotkali się w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, by dyskutować o wyzwaniach stojących przed twórcami kultury w erze transformacji cyfrowej oraz regulacjach leżących u podstawy relacji konsumentów i twórców dzieł kultury. Konferencja zorganizowana została przez Związek Cyfrowa Polska, a jej partnerem była platforma Patronite.pl.

Regulacje na miarę kultury w erze cyfrowej

Uczestnicy dyskusji rozmawiali m.in. o trudnościach z kreowaniem przepisów w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się metody finansowania działalności twórczej i rozwój cyfrowych technologii konsumpcji kultury. – Problemem dzisiejszej legislacji w zakresie praw autorskich i finansowania pracy twórczej jest mętność i niejasność. Regulacje w tej sferze są konieczne, lecz powinny odpowiadać na realne, konkretne potrzeby twórców. Często są jednak implementowane w sposób kłopotliwy i zawierają zbędne, dodatkowe obciążenia – wskazywał Marcin Olender, Public Policy and Government Relations Manager w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Google.

Zdaniem ekspertów tradycyjne sposoby finansowania twórczości mogą współistnieć z nowymi, cyfrowymi modelami monetyzacji działalności twórców. – Mamy dziś miejsce na koegzystencję wielu, zróżnicowanych źródeł i kanałów monetyzacji pracy twórczej. Cyfrowy patronat nie jest co do zasady konkurencją dla tradycyjnych metod wynagradzania twórczości artystów. Zdemokratyzowana forma patronatu ma swoje miejsce obok tradycyjnego wsparcia instytucjonalnego – mówił Bogusław Pluta, Dyrektor Zarządzający Związku Producentów Audio Video (ZPAV). Uczestnicy konferencji wskazywali także, że społecznościowe, niezależne finansowanie twórczości niesie w porównaniu do finansowania instytucjonalnego znacznie mniejsze wymagania formalne i niższe ryzyko dla twórców.

E-mecenat ma się coraz lepiej

Twórcy uczestniczący w konferencji podkreślali, że dziś każdą formę twórczości można przenieść do sieci. A to pozwala budować społeczności patronackie skupione wokół osób i organizacji w znacznie bardziej demokratyczny sposób bez uszczerbku na jakości twórczości. Ich zdaniem odbiorcy kultury są gotowi wspierać nie tylko twórców, ale i cyfrowe narzędzia konsumpcji kultury, ponieważ mają poczucie bezpośredniego zaangażowania i pełnej kontroli nad czasem oraz wysokością swojego wsparcia

W czasie konferencji zaprezentowano także najnowszy raport Patronite pt. „Transformacja kultury cyfrowej w Polsce. Zmiany w modelu upowszechniania, wspierania i monetyzacji”, który opisuje przemiany w polskiej sferze e-mecenatu i finansowania społecznościowego pracy polskich twórców w sieci. Z raportu wynika, że liczba osób wspierających finansowo twórców w ramach platform patronatu online rośnie bardzo dynamicznie. – Platformy cyfrowego mecenatu pozwalają zmieniać relacje twórca-odbiorca. Artyści uzyskują dostęp do swoich odbiorców w zupełnie nowy, bardziej bezpośredni sposób. W ramach serwisu wsparcia udziela już 820 tys. patronów. Ich liczba przyrasta z większą dynamiką niż liczba twórców. Społeczeństwo chce uczestniczyć w twórczości i promować kulturę – komentowała Anna Ratkowska z Patronite.pl

Związek Cyfrowa Polska sprawuje mecenat nad platformą Patronite. Od początku działalności serwisu organizacja udzieliła wsparcia dla 36 twórców z różnych dziedzin, w tym teatru, malarstwa, literatury, muzyki, sztuki, edukacji, a także działalności społecznej.