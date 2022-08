Pozycjonowanie vs Google Ads – co będzie lepsze do promocji Twojego biznesu?

Szukasz sposobu na skuteczne wypromowanie swojej firmy w sieci? Jednymi z najpopularniejszych form marketingu internetowego są pozycjonowanie i kampanie Google Ads. Oba te działania mają na celu wypromowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google, jednak różnią się pod wieloma względami. Poznaj różnice i podobieństwa między SEO a Google Ads i sprawdź, która z tych form promocji będzie lepsza dla Twojej firmy.

Czym się różni pozycjonowanie stron od reklam Google Ads?

Obie te formy promocji mają na celu pozyskanie ruchu na stronę www, a także zwiększenie sprzedaży, czy konwersji. Jednak to, co je różni to metody działania i sposób prezentacji w wyszukiwarce. W pozycjonowaniu kluczem jest uzyskanie wysokich pozycji w bezpłatnych wynikach, dzięki odpowiednio dobranym frazom, związanym z ofertą. Na obecność na pierwszej stronie Google wpływ mają czynniki rankingowe, których jest ok. 200! O to, aby uwzględnić je wszystkie w strategii SEO zadbają najlepiej fachowi pozycjonerzy i zespół specjalistów na przykład z agencji Widoczni.

W przypadku kampanii Google Ads jest nieco inaczej. Reklamy te są widoczne w płatnych wynikach wyszukiwania i oznaczone jako “Ads”, “Sponsorowane” albo “Reklama”. Przy tej formie promocji reklamodawca płaci za każde kliknięcie w reklamę, co w ogólnym rozrachunku sprawia, że Google Ads może generować większe koszty niż pozycjonowanie. Dużym plusem płatnych reklam w Google są szybkie efekty. Praktycznie zaraz po ustawieniu kampanii strona widoczna jest w wynikach wyszukiwania.

Wyróżniamy kilka rodzajów reklam Google Ads:

reklamy w sieci wyszukiwania

reklamy w sieci reklamowej

reklamy produktowe

Youtube Ads

Pozycjonowanie strony – plusy i minusy

Czy pozycjonowanie jest dla Ciebie? Aby to zweryfikować omówimy zarówno zalety, jak i wady tego rozwiązania. Przede wszystkim pozycjonowanie to proces czasochłonny i wymaga cierpliwości. Zależnie od wielkości witryny i siły konkurencji, pierwsze efekty SEO mogą być widoczne po kilku a nawet kilkunastu miesiącach. W ostatecznym bilansie pozycjonowanie to skuteczny i tańszy sposób promocji firmy, ponieważ raz wypracowane efekty przynoszą efekty długofalowo. Mówiąc prościej, – im dłużej inwestujesz w SEO, tym zwrot z inwestycji jest wyższy a koszt pozyskania pojedynczej konwersji niższy.

Trzeba wspomnieć także, że pozycjonowanie stron to działanie, które wymaga technicznej wiedzy. Jeśli więc nie masz doświadczenia w tej dziedzinie lepiej powierz to zadanie profesjonalistom np. zaufanej agencji SEO z dobrymi opiniami. Samodzielnie pozycjonowanie na własną rękę jest bardzo ryzykowne i w najgorszym wypadku może spowodować nałożenie przez Google filtra, który spowoduje zupełne usunięcie strony z wyników. Tylko równomierne i przemyślane działania budują zaufanie i wiarygodność firmy w sieci.

Google Ads – plusy i minusy

Kampanie Google Ads to forma reklamy, która przynosi bardzo szybkie, ale krótkotrwałe rezultaty. System reklam Google wymaga płatności za każde działanie użytkownika, a te stale rosną. Podobnie, jak SEO Google Ads także powinno być realizowane pod czujnym okiem specjalisty od PPC. Dobrze działająca kampania musi być stale optymalizowana i weryfikowana, a w razie potrzeby zedytowana.

To, co jest dużą zaletą reklam Google Ads to możliwość targetowania ich na konkretnych odbiorców i lokalizacje. Ten typ promocji jest szczególnie polecany w przypadku branż sezonowych lub takich, które chcą trafić ze swoją ofertą w konkretnym okresie np. przedświątecznym, czy wakacyjnym. Jeśli chcesz dotrzeć do dużej liczby odbiorców i szybko zbudować widoczność swojej witryny, kampanie Google Ads są właśnie dla Ciebie.

Czy można połączyć Google Ads z pozycjonowaniem?

Połączenie pozycjonowania stron z kampaniami Google Ads to bardzo dobry pomysł. Trzeba podkreślić, że oba te działania nie wykluczają się, a uzupełniają. Jeśli myślisz o maksymalizacji zysków, postaw na synergię promocji w płatnych i organicznych wynikach wyszukiwania. GdyTwoja witryna pojawi się na pierwszej stronie Google aż w dwóch (lub trzech!) miejscach, nie ma szans by użytkownik ją przegapił. Tym samym zwiększasz prawdopodobieństwo, że ktoś kliknie w link do Twojej strony, odwiedzi ją i dokona konwersji.

Innym powodem, dla którego warto połączyć Google Ads i SEO jest uzyskanie większej ilości danych dotyczących skuteczności poszczególnych fraz. Jeśli zdecydujesz się wybrać jedną agencję, która będzie realizować dla Ciebie zarówno pozycjonowanie, jak i Google Ads, zwiększysz potencjał obu tych działań. Specjaliści od SEO i od PPC mogą ze sobą współpracować i wymieniać się doświadczeniami, by wprowadzać jeszcze bardziej efektywne zmiany do swoich kampanii. Jednym z tych obszarów może być właśnie dobranie odpowiednich słów kluczowych związanych z ofertą firmy.

Jeśli nie potrafisz zdecydować się na jedną z omawianych powyżej form promocji firmy, nie wybieraj. Podwój swoje szanse i połącz ze sobą Google Ads z pozycjonowaniem strony. Oba te działania realizują inne cele biznesowe i nie przeszkadzają sobie. Podczas gdy pozycjonowanie buduje długofalowo widoczność Twojej strony, Google Ads pozwoli się dotrzeć do użytkowników doraźnie np. w trakcie wyprzedaży, czy oferty świątecznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z tego połączenia, doradcy agencji Widoczni z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.