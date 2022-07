Jak pozyskać nowych klientów do swojego biznesu za pomocą telemarketingu?

Zainteresowanie potencjalnych klientów ofertą nie jest łatwe, gdy konkurencja stale rozwija swoje usługi lub wdraża nowe produkty. Z myślą o wysokiej skuteczności działań marketingowych proces ten warto zlecić firmie zewnętrznej, która specjalizuje się we wsparciu procesu sprzedaży. Co należy do zadań telemarketerów i jak pozyskać nowych klientów dzięki wielokanałowej obsłudze w call center?

Czym jest telemarketing?

Telemarketing to popularny zestaw narzędzi marketingowych o wysokiej skuteczności, który bazuje na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych w kontaktach z klientami. Stanowi jedną z form marketingu bezpośredniego, którego celem jest utrzymanie relacji, przedstawienie oferty lub nakłonienie do zakupu, najczęściej poprzez kontakt telefoniczny.

Główną misją call center jest realizacja projektów sprzedażowych w imieniu klientów firmy. Nowoczesny telemarketing oferuje jednak o wiele większy zakres działań i często jest tożsamy z wielokanałową obsługą klientów przez zewnętrzną firmę.

Jakie usługi wybrać przy pozyskiwaniu nowych klientów?

Telemarketing oferuje wiele możliwości dotarcia do nowego klienta i zainteresowania go ofertą firmy. Najpopularniejszym ze sposobów jest kontaktowanie się z potencjalnymi kontaktami, tzw. leadami i przedstawianie oferty dostosowanej według ich potrzeb. Call center w ramach wykonywanych usług może zająć się również telefonicznym umawianiem spotkań o charakterze handlowym – proces rozpoczyna się od pozyskania klienta i trwa aż do umówienia terminu oraz miejsca dalszych rozmów.

Na początku współpracy z call center warto rozważyć również telesprzedaż. Specjaliści zajmują się wykonywaniem połączeń telefonicznych do precyzyjnie określonej grupy odbiorców, zachęcając do skorzystania z oferty. Właściciele sklepów internetowych mogą natomiast wybrać opcję callback. W ramach tej usługi call center odpowiada za automatyczne nawiązanie połączenia z klientem, który poprosił o kontakt przez formularz kontaktowy lub okienko czatu umieszczone na stronie.

Skuteczność telemarketingu

Współcześnie dostępnych jest wiele metod pozyskiwania klientów, jednak telemarketing wciąż cieszy się niezmiennie wysoką efektywnością. Smartfony stały się nieodłącznym atrybutem każdego konsumenta, dlatego relatywnie łatwo pozyskać tą drogą uwagę potencjalnych klientów i namówić ich do zakupu. Zlecenie obsługi procesów przedsprzedażowych zewnętrznej firmie to również oszczędność kosztów. Powierzając prowadzenie projektów profesjonalistom, budżet nie ulegnie przepaleniu związanym z nieprecyzyjnym określeniem grupy docelowej. Ponadto każdy etap sprzedaży jest dostosowany do wymagań RODO i przeprowadzany zgodnie z przepisami.

Telemarketing a zadowolenie klientów

Usługi telemarketingowe w wykonaniu profesjonalistów cieszą się pozytywnym odbiorem wśród większości klientów. Specjaliści wiedzą, jak w nienachalny sposób przedstawić ofertę, która skłoni do zakupu i pozwoli zbudować pozytywny wizerunek firmy. Poziom satysfakcji z obsługi można zweryfikować poprzez przeprowadzenie badania CATI, które jest dostępne w ofercie większości firm profesjonalnie zajmujących się telemarketingiem.

