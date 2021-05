Praca w Austrii – legalne zatrudnienie we współpracy z agencją

By zobaczyć, jak duże jest zainteresowanie pracą za granicami kraju wśród Polaków, wystarczy wpisać losowe hasło dotyczące jej w wyszukiwarkę internetową. Wyników dla “oferty pracy Austria” są dosłownie tysiące – zarówno ze strony poszukujących zatrudnienia, jak i tych, którzy potrzebują siły roboczej. Aby jednak nie zgubić się w setkach ofert i zyskać ostatecznie legalne zatrudnienie, warto jest skorzystać z usług sprawdzonej agencji pracy. To szczególnie ważne, gdy nigdy wcześniej nie szukałeś zatrudnienia poza granicami własnego kraju. Co w ten sposób zyskujesz?

Jeśli jesteś jednym z Polaków, który od jakiegoś czasu przegląda dostępne w sieci oferty pracy w Austrii, musisz zachować czujność. Znalezienie zatrudnienia nie jest wcale takie łatwe, zwłaszcza jeśli nie znasz języka na zaawansowanym poziomie i nie zapoznałeś się szczegółowo z obowiązującym na miejscu prawem. Należy zdawać sobie sprawę, że nieuczciwy pracodawca może zdarzyć się wszędzie, a konsekwencje braku umowy czy niekorzystnych zapisów w niej odczujesz nie kto inny, ale właśnie pracownik. Praca w Austrii z pewnością bardzo często przynosi wymierne korzyści finansowe, jednak należy poszukiwać jej i wybrać ją w sposób odpowiedzialny. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zawsze będzie skorzystanie z usług doświadczonej agencji pracy. Przekonaj się, dlaczego to takie ważne.

Praca w Austrii – jak zatrudnić się legalnie?

Gdy wpiszesz w okienko wyszukiwarki internetowej hasło “spawacz Austria” czy “elektryk Austria”, od razu się przekonasz, że jest spore zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników. Musisz jednak uważać, by nie trafić na ogłoszeniodawcę, który chce znaleźć Polaków chcących pracować nielegalnie lub nieświadomie przedstawia im fikcyjne umowy. Gdy wyjedziesz i na miejscu przekonasz się, że trafiłeś na właśnie taką osobę, może się zdarzyć, że w chwili bezradności przyjmiesz nie tylko niekorzystną, ale także i niebezpieczną dla ciebie propozycję. Tymczasem współpraca z agencją mogłaby cię od tego uchronić. Co zyskujesz?

Najważniejsze jest to, że współpracując z agencją zatrudnienia za granicą, podejmujesz pracę legalnie. Oznacza to, że oprócz wynagrodzenia, pracodawca odprowadza odpowiednie składki, które pozwalają ci na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych czy emerytalnych, a ty możesz uczciwie odprowadzić podatek od dochodu. Gdy praca w Austrii jest w kręgach twoich zawodowych zainteresowań, dla własnego dobra powinieneś zdecydować się na przedstawiciela. Ten będzie reprezentował cię w rozmowach z potencjalnym pracodawcą, a więc zadba o godne wynagrodzenie za twoją pracę i długoterminową umowę. Musisz mieć na względzie to, że jako osoba z profesjonalnej agencji, ma on większe możliwości niż pojedynczy obywatel innego kraju. Dzięki niemu zyskasz również gwarancję zakwaterowania na dni pracy, co szczególnie na początku jest bardzo dużym ułatwieniem.

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z oferty pracy w Austrii, która pojawiła się na stronie profesjonalnej agencji pracy? Czasami zdarza się, że po pewnym okresie pracodawca jest z niezależnych od ciebie ani od niego przyczyn zmuszony do rozwiązania waszej umowy. W takiej sytuacji przedstawiciel agencji, z którą podjąłeś współpracę, zagwarantuje ci odpowiednią opiekę i w miarę możliwości zaproponuje nowe miejsce pracy. Co istotne, w ramach umowy z agencją najczęściej możesz liczyć również na pomoc przy nowym zakwaterowaniu oraz – co niezwykle wygodne – przeprowadzce.

Oferty pracy Austria – tylko u sprawdzonych specjalistów

Przeszukiwanie internetowych ofert spod hasła “praca Austria” może skończyć się owocną współpracą. Musisz jednak zachować dużo rozsądku. Pamiętaj bowiem, że nie tylko zagraniczni pracodawcy mogą cię oszukać – należy również dokładnie przyjrzeć się wystawiającym ogłoszenie agencjom. Jak sprawdzić, czy wybrana przez ciebie firma jest godna twojego zaufania?

Jeśli praca w Austrii to twój cel na bliższą lub dalszą przyszłość i zależy ci na owocną współpracę z profesjonalną agencją, która będzie cię reprezentować, koniecznie sprawdź jej legalność. Zawsze korzystaj z krajowego rejestru agencji zatrudnienia i wybieraj te miejsca, które widnieją w nim jako agencje pośrednictwa do pracy za granicą. W ten sposób możesz wyjechać do pracy spokojnie i nie martwić się, że zostałeś oszukany.