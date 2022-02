Praca zdalna w IT – czy warto?

Praca zdalna jest sposobem zarabiania, który ma wiele zalet. Dla wielu osób jest jednocześnie najwygodniejszą formą pracy i możliwością pracowania dla dowolnego pracodawcy na świecie. Wraz z początkiem pandemii w 2019 roku praca zdalna stała się bardzo popularna i wygląda na to, że ten model zostanie już z nami na dobre. Przekonali się do niego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Praca zdalna – bardziej wydajna, niż przychodzenie do biura?

O tym rodzaju pracy mówimy najczęściej w przypadku pracy tradycyjnie wykonywanej z biura. Należy do niej także praca zdalna IT. Branża It daje wiele możliwości pracy zdalnej, ponieważ odbywa się przez komputer, często na narzędziach dostępnych w Internecie. Wykonywanie pracy z domu może być równie efektywne, jak w tradycyjny sposób – z siedziby swojej firmy. Jak się okazuje, pracując z domu wcale nie jesteśmy mniej wydajni, niż pod czujnym okiem swojego przełożonego w biurze. Warto oczywiście od czasu do czasu kontrolować swoich pracowników i postępy w ich pracy.

Spora oszczędność czasu i pieniędzy

Dziś praca zdalna IT jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla zatrudniającej ich firmy. Pracownicy wykonujący swoją pracę nie muszą martwić się wtedy dojazdami do pracy i związanymi z nimi kosztami. Dla pracodawcy także jest to spora oszczędność. Nie musi bowiem utrzymywać stanowiska pracy, zapewniać dostępu do sprzątania, kawy, klimatyzacji, itp. Dzięki zgodzie na pracę części pracowników z domu, może także wynająć sporo mniejszą powierzchnię biurową.

Czy pracownicy podczas pracowania ze swoich domów pracują rzeczywiście przez 8 godzin każdego dnia? Należałoby się najpierw zastanowić, czy postępują tak przebywając w swoich biurach. Wykonywane podczas pracy zdalnej IT przerwy nie są zwykle dłuższe, niż rozmowy ze współpracownikami, czy przerwy na obiad i kawę, co jest biurową tradycją sporej części pracowników.

Jak znaleźć pracę zdalną w IT?

Praca z domu w branży IT jest dla wielu osób bardzo kuszącą propozycją. Nie muszą się wtedy ograniczać do pracodawców mających swoje biura w swoim mieście zamieszkania. Wiele firm posunęło się na tyle daleko w kwestii pracy z domu, że nawet cały proces rekrutacji odbywa się w formie zdalnej, a wszelkie umowy wysyłane są listownie lub mailowo.

Czas pokazuje, że praca zdalna dla wielu osób i firm jest bardzo ciekawym sposobem zatrudnienia. Pracodawca może wtedy liczyć na spore oszczędności, wielu pracowników docenia natomiast elastyczny czas pracy. Jak zatem znaleźć taką pracę? Najlepiej skorzystać z portali z ogłoszeniami dla pracowników. Dostępne tam oferty często można odfiltrować, zaznaczając właśnie opcję pracy na odległość. Po znalezieniu odpowiedniego ogłoszenia warto zawsze sprawdzić opinie na temat danego pracodawcy. Można się z nich dowiedzieć, co myślą o nim obecni i byli pracownicy i na jakie warunki możemy liczyć w tym miejscu pracy.