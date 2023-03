Prawie 5 mld złotych może kosztować wymiana prawie 10 mln dekoderów spowodowana przez Lex Pilot

Konieczność wymiany niemal wszystkich dekoderów w Polsce czeka abonentów, jeśli w życie wejdą przepisy dotyczące Lex Pilot. Wymienionych będzie musiało być prawie 10 mln urządzeń. Szacunkowy koszt wymiany dekoderów może wynieść prawie 5 miliardów złotych.

Wprowadzenie obowiązku odbioru telewizji hybrydowej i wdrożenie modelu a la carte spowodują konieczność wymiany niemal wszystkich dekoderów telewizji płatnej. Takie zapisy przewidują bowiem poprawki do projektu ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej (tzw. Lex Pilot). Telewizja hybrydowa umożliwia łączenie tradycyjnej emisji sygnałów telewizyjnych z treściami multimedialnymi za pośrednictwem szerokopasmowego Internetu. W celu jej odbioru niezbędny jest odpowiedni dekoder.

– Szacujemy, że mniej niż 5% dekoderów do odbioru TV płatnej wykorzystywanych w Polsce umożliwia dziś odbiór funkcjonalności telewizji hybrydowej. Wdrożenie obowiązku umożliwienia odbioru tej telewizji oznaczałoby wymianę prawie całego sprzętu dla 10 milionów gospodarstw domowych. Zamówienie nowych dekoderów, następnie ich produkcja, zmiana umów z klientami i na koniec montaż to wieloletni proces. Szacujemy, że koszty z nim związane pochłoną prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie takich zmian może oznaczać problemy wielu operatorów i w konsekwencji utratę dostępu do płatnej tv przez część klientów. – mówi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Branża zrzeszająca operatorów i nadawców apeluje o wykreślenie szkodliwych zapisów oraz o dialog z rynkiem.