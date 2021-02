Prezes InventionMed udzielił spółce 2,7 mln zł pożyczki na objęcie emisji akcji SoftBlue

Prezes spółki InventionMed, Tomasz Kierul, udzielił pożyczki do kierowanej przez siebie firmy o wartości 2,7 mln zł. Kapitał zostanie przeznaczony na objęcie wszystkich akcji przepadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue.

Pożyczka zostaje udzielona na okres 5 lat, a oprocentowanie wynosi 1 proc. Środki zostaną przeznaczone na objęcie wszystkich przysługujących InventionMed akcji serii F SoftBlue, tj. 19 mln akcji po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł.

– Decyzję o udzieleniu pożyczki traktuję jako długoterminową inwestycję. Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli InventionMed na objęcie akcji SoftBlue bez uszczerbku dla finansowania bieżących projektów – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed.

InventionMed przygotowuje się do budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. Będzie to miejsce wyposażone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i prototypowe symulatory medyczne w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed – podwójną immersję. Wsparcie w realizacji inwestycji zadeklarowała spółka Softblue, która zapewni technologiczne wsparcie oraz dostęp do posiadanych zasobów IT. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł, a dzięki zaangażowaniu inwestora, możliwe będzie rozpoczęcie prac rozwojowych i budowlanych.

Równolegle, trwają prace nad flagowym projektem – TutorDerm. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej. Projekt jest ciągle udoskonalany, prowadzone są również programy pilotażowe. Spółka jest również w trakcie opracowywania wirtualnej strzykawki – rewolucyjne na skalę światową urządzenie szkoleniowe, które pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych.