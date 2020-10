Prezes wrocławskiego fintechu PayEye Menadżerem Roku

Krystian Kulczycki, prezes wrocławskiego fintechu PayEye został Menadżerem Roku. Tak zadecydowała kapituła konkursu FinTech & InsurTech Awards. Prezes Kulczycki zarządza wrocławską spółką, która jako pierwsza na świecie wprowadziła autorskie rozwiązanie płatnicze w oparciu o rozpoznawanie tęczówki oka człowieka. Mimo, że z usługi można korzystać od niedawna, to już dziś – po trzech miesiącach – pilotaż obejmuje ponad 60 miejsc we Wrocławiu. Nagrodę wręczono podczas kongresu FinTech & InsurTech, który niedawno zakończył się w Warszawie. Kongres to jedno z najważniejszych wydarzeń w tej części Europy, które gromadzi najlepszych ekspertów z branży finansowych technologii i ubezpieczeń.

„Doświadczony manager i specjalista w zarządzaniu bankami i instytucjami finansowymi – Prezes i współwłaściciel wrocławskiego fintechu PayEye – Krystian Kulczycki. Stoicyzm, wysoki profesjonalizm jak i wspaniałe poczucie humoru to cechy, dzięki którym jest liderem zespołu, który wprowadza na rynek innowacyjne i wizjonerskie rozwiązanie – system płatniczy oparty na biometrii tęczówki oka” – takie uzasadnienie nagrody przekazała niezależna kapituła konkursu, w której zasiadają cieszący się uznaniem reprezentanci szeroko rozumianego biznesu – głównie prezesi.

– Cieszę się, że wprowadziliśmy na rynek prawdziwą innowację, która wzbudza takie zainteresowanie. Nagroda cieszy, ale to oczywiście zasługa całego zespołu PayEye oraz naszych partnerów, którzy przyczynili się do tego, że rynek nas zauważył. Mam osobistą satysfakcję, że o przyznaniu nagrody decydują przedstawiciele branży, którzy brali pod uwagę zarówno wdrożony przez nas system płatniczy wykorzystujący biometrię tęczówki oka, jak i moje szerokie doświadczenie w branży finansowej. Ta nagroda to nie tylko wielka radość, ale też zobowiązanie do jeszcze większej aktywności – komentuje Krystian Kulczycki, prezes PayEye i dodaje: – Nasze korzenie mocno są osadzone we Wrocławiu, ale tworzymy markę o globalnym wymiarze. PayEye to cały ekosystem płatniczy, który działa w oparciu o rozpoznawanie tęczówki oka człowieka. Nasz system jest nie tylko niezależny, ale i bezpieczny. Łączymy naukę z technologią i przenosimy to na grunt biznesowy.

Krystian Kulczycki z branżą finansową związany jest od przeszło dwóch dekad. Zasiadał w zarządach m.in. Polskiego Towarzystwa Finansowego, PTF Banku, Santander Consumer Banku oraz Eurobanku. Aktualnie zaangażowany w sprawy rozwoju spółki jako prezes i współwłaściciel firmy PayEye.

Konkurs FinTech & InsurTech Awards ma popularyzować osobowości i przedsięwzięcia, które promują technologiczne rozwiązania w branży finansowej oraz ubezpieczeniowej. Nagrody przyznawane są przedstawicielom zarówno fintechów, insurtechów, jak i przedstawicielom tradycyjnej bankowości, ubezpieczycieli, branży pożyczkowej, którzy swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami rozwijają ten sektor w Polsce. O przyznaniu nagród decyduje niezależna kapituła konkursowa, w której zasiadają cieszący się uznaniem reprezentanci szeroko rozumianego biznesu.