Prognoza sprzedaży e-commerce na weekend majowy

Początek maja to termin, na który co roku czekają wszyscy Polacy. Zazwyczaj tego typu okresy pobudzają aktywność kupujących, dzięki licznym wyprzedażom i poszukiwaniu prezentów. Majówka charakteryzuje się jednak nieco inną dynamiką – konsumenci wolą wtedy wyjechać na wakacje i odpocząć, zamiast gonić za najlepszymi ofertami. Sieć partnerska Admitad (firma Mitgo) szacuje, że liczba zamówień online w pierwszym tygodniu maja może spaść nawet o 15%. Nie dotyczy to jednak wszystkich kategorii produktów. Wskazujemy, które branże mogą spodziewać się wzrostu sprzedaży.

Ogólnonarodowy relaks

Wielu Polaków w początku maja bierze dodatkowe dni wolne i decyduje się na całotygodniową przerwę w pracy. Wszystko po to, aby przeznaczyć ten czas na odpoczynek – ten typowo wakacyjny lub aktywny (np. rekreację czy prace ogrodowe). Aby przewidzieć trendy zakupowe na ten okres, Admitad przeanalizował ponad milion zamówień z kwietnia i maja 2022 r. oraz z ostatniego miesiąca. W ubiegłym roku, między 1 i 7 maja, aktywność zakupowa wyraźnie się obniżyła, w porównaniu do kwietnia. Spadek dotyczył samej liczby zakupów (-15%), jak również sumarycznej kwoty wydanej przez użytkowników (-13%). Jednocześnie wartość jednostkowej transakcji wzrosła wtedy średnio z 80 zł do 85 zł.

Można zatem spodziewać się, że aktywność kupujących w trakcie tegorocznej majówki również nieco się zmniejszy. Należy jednak pamiętać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ogólna aktywność zakupowa online istotnie wzrosła. Na przykład w kwietniu 2023 roku polscy konsumenci złożyli średnio o 32% więcej zamówień online niż w tym samym okresie rok wcześniej. O ponad 35% wzrosła też średnia wartość zakupów. Biorąc pod uwagę tę korzystną tendencję, nadchodzący weekend majowy może się okazać obiecujący dla całej branży e-commerce.

Jakie kategorie mogą sprzedawać się lepiej?

Od początku kwietnia wyjątkową popularnością cieszy się kategoria “Dom i ogród”. Zakupy w tej grupie towarów stanowią 10-12% wszystkich zamówień. Taki trend nie dziwi – majówka to dla części Polaków doskonała okazja do remontu, zmiany wystroju mieszkania czy przygotowania ogrodu do letnich spotkań w gronie przyjaciół.

Pod względem wzrostu udziału w całości zakupów, ubiegłorocznymi rekordzistami według Admitad, były takie kategorie jak “Bielizna”, “Biżuteria i akcesoria” czy “Odzież damska”. Warto więc zauważyć, że są to grupy, w których mieszczą się stroje kąpielowe i akcesoria plażowe, a więc kapelusze, okulary przeciwsłoneczne czy lekka odzież. Z drugiej strony, dużą popularnością cieszyły się również kategorie związane ze sposobami na spędzanie wolnego czasu pod dachem, a więc “Zabawki i hobby” czy “Gry komputerowe”.

Wszystko wskazuje na to, że podobne trendy utrzymają się również w tym roku. Dodatkowo, wzrost sprzedaży produktów online (w porównaniu do roku ubiegłego) może oznaczać, że i majówka przyniesie sprzedawcom większe zyski, niż w 2022 r. Już teraz, w tygodniu poprzedzającym sam weekend majowy, można mówić o zwiększonej aktywności użytkowników Internetu w witrynach i aplikacjach sprzedażowych.