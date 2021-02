Program dla prawników Amberlo ma nowych inwestorów

Amberlo, litewski startup oferujący oparte o chmurę oprogramowania dla prawników, pozyskał inwestycję w wysokości 1 miliona euro na rozwój działalności w Polsce i UE. Wiodącym inwestorem jest fundusz Iron Wolf Capital z Litwy, wspierany przez Next Road Ventures i Corvus Ventures z Polski, 70 Ventures z Litwy, a także kilku prywatnych inwestorów. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane na przyśpieszenie ekspansji w Polsce, wejście na kolejne rynki unijne, a także rozwój oprogramowania.

Rozwiązanie Amberlo zostało wprowadzone na rynek w 2017 roku, a głównym powodem jego stworzenia był brak bezpiecznych, niedrogich i łatwych w użyciu rozwiązań IT dla małych i średnich firm prawniczych w Unii Europejskiej.

„W 2015 roku większość małych i średnich kancelarii prawnych korzystała z programów Outlook i Excel w zarządzaniu sprawami prawnymi. W wielu kancelariach prawnych nic się nie zmieniło od tego czasu. Stwarza to olbrzymią przestrzeń do usprawnień i cyfryzacji branży prawnej. Programy Microsoft są świetne, ale jeśli idzie o zarządzenie kancelarią prawną, to brakuje im wielu ważnych funkcji, które wynikają ze specyfiki tej branży” – mówi Aidas Kavaliauskas, założyciel i dyrektor generalny Amberlo.

Jak tłumaczy Kavaliauskas, Amberlo został zbudowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić firmom prawniczym zarządzanie prowadzonymi przez nie sprawami. Obejmuje to łatwy wgląd w dane kontaktowe wszystkich stron, dokumenty sprawy, terminy w kalendarzu, zadania dla zespołu, korespondencję e-mail i informacje rozliczeniowe. W ten sposób program usprawnia współpracę, zwiększa bezpieczeństwo, a także efektywność działań kancelarii.

„Amberlo umożliwia kompleksowe zarządzanie firmą prawniczą, w tym zapewnia funkcje systemu CRM, ułatwia planowanie, zarządzanie zespołem i pracą grupową, zarządzanie obsługiwanymi sprawami, dokumentami, a także rejestrowanie i rozliczanie godzin pracy. Oszczędności wynikające z informatyzacji tych zadań, umożliwiają każdej kancelarii zwiększenie liczby rozliczanych godzin o 20–30% na miesiąc, co przekłada się na ponad 1000% zwrotu z inwestycji w ciągu zaledwie jednego roku” – mówi Aidas Kavaliauskas.

Z rozwiązania Amberlo korzysta aktualnie około 1000 kancelarii prawnych z ponad 20 krajów na świecie, w tym 5 międzynarodowych sieci kancelarii. Co miesiąc dołączają dziesiątki nowych firm.

„Głównym powodem tak dużej popularności naszego rozwiązania jest intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, który jednocześnie oferuje dostęp do zaawansowanych funkcji. Nasz system wyróżnia także bardzo dobra wydajność, pełne bezpieczeństwo danych, a także szybkie wsparcie. Wszystkie dane są przechowywane w chmurze, a z Amberlo można także korzystać na aplikacjach na Androida i iOS. System jest też w pełni zintegrowany z platformą Microsoft 365, ma otwarty interfejs API oraz konkurencyjne ceny. Wszystko to sprawia, że Amberlo to dobry wybór zarówno dla małych, jak i dużych firm prawniczych” – przekonuje przedstawiciel Amberlo.

Najbliższe plany Amberlo obejmują powiększenie zespołu w Polsce, który obecnie liczy 3 osoby, a także otwarcie biura w Warszawie w lutym. W ramach prac rozwojowych Amberlo ma zostać zintegrowany z kolejnymi popularnymi rozwiązaniami biurowymi. Planowane jest również rozbudowanie funkcji zapewniających współpracę i automatyzację przepływu pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zmiany te powinny jeszcze bardziej usprawnić wydajność działania firm prawniczych korzystających z Amberlo.

„Cieszymy się, że możemy dołączyć do zespołu założycieli Amberlo, którzy mają ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w chmurze. Główne zalety Amberlo to znakomite customer experience, otwarta architektura API i wysokie standardy bezpieczeństwa. Dzięki naszej inwestycji Amberlo będzie mógł jeszcze szybciej rozwijać się na głównych rynkach europejskich – w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Oczekuje się, że światowy rynek oprogramowania legal tech eksploduje w nadchodzących latach – od 1 miliarda euro dziś do 12 mld euro w 2026 roku” – powiedział Žygimantas Susnys, Partner w Iron Wolf Capital.

„Zdecydowaliśmy się zainwestować w Amberlo po rozmowie z kilkunastoma polskimi prawnikami i uświadomieniu sobie, że branża prawna jest daleko w tyle za innymi w zakresie wdrażania nowych technologii. Nadal bowiem korzysta ona z takich narzędzi, jak mieszanka Excel’a, Outlook’a i Dropbox’a, albo też z dedykowanych rozwiązań, które jednak wyglądają, jakby zostały stworzone na początku 2000 roku. Amberlo ma prosty interfejs, kompleksowe funkcje oraz zapewnia świetny UX. W połączeniu z doskonałymi funkcjami w obszarze cyberbezpieczeństwa i doświadczonym zespołem, rozwiązanie to ma potencjał, aby długofalowo wspierać prawników w cyfrowej transformacji i po prostu pomóc im w zarabianiu większych pieniędzy” – powiedział Maciej Kowalczyk, Partner Zarządzający w Corvus Ventures.

„Widzimy duży potencjał w przestrzeni technologii prawnych, ponieważ potrzeba cyfryzacji tej branży jest ogromna. Według dostępnych danych, ponad połowa kancelarii prawnych nie korzysta z żadnego dedykowanego oprogramowania. Termin naszej inwestycji nie mógł być lepszy, ponieważ oczekuje się, że światowy rynek oprogramowania do zarządzania firmami prawniczymi wzrośnie 12-krotnie w ciągu najbliższych kilku lat. Dlatego też widząc, gdzie obecnie jest rynek i gdzie powinien być w nadchodzących latach, zdecydowaliśmy się zainwestować w Amberlo i jego wyjątkowy zespół z silną wiarą, że zostanie europejskim liderem” – powiedziała Ewa Chronowska, Partner w Next Road Ventures.