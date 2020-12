Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 7.12 – 11.12.2020

Nastroje rynkowe pozostają optymistyczne i tak naprawdę jedynym zagrożeniem jest wytracenie rozpędu i pojawienie się wątpliwości, czy trendy nie zaszły za daleko? Nie byłoby to niezwykłe zjawisko, ale na koniec roku może być o to łatwiej w ramach ograniczania aktywności przed świąteczną przerwą. Z drugiej strony możliwy finał negocjacji brexitu oraz zwiększenie luzowania polityki przez EBC mogą dać świeży impuls dla rajdu ryzykownych aktywów.

Przyszły tydzień: CPI/indeks Michigan z USA, szczepionki, EBC, brexit, szczyt UE, bilans handlowy/inflacja z Chin, indeksy nastrojów z Australii, BoC

USA

W USA zestaw zaplanowanych publikacji jest relatywnie drugorzędny – inflacja CPI (czw) mało znaczy w obliczu deklaracji Fed o utrzymaniu stóp procentowych nisko na lata, a ewentualne pogorszenie nastrojów konsumentów (pt) jest oczekiwane w obliczu wzrostu liczby zachorowań. Do końca tygodnia Demokraci i Republikanie powinni znaleźć kompromis w sprawie pakietu fiskalnego, przynajmniej tak ostatnio deklarowali. Poza tym w czwartek Agencja Żywności i Leków ma dyskutować o zatwierdzeniu szczepionki Pfizera. Jeśli lek uzyska zgodę, dystrybucja ma się zacząć w ciągu następnych 24 godzin. Wall Street (i inne aktywa ryzykowne) będzie wrażliwy na te informacje.

Strefa euro

W strefie euro na pierwszym planie będzie decyzja EBC (czw), gdzie już wcześniej została zapowiedziana „rekalibracja” polityki. Według przecieków ujawnionych pod koniec mijającego tygodnia nowe narzędzia ekspansji monetarnej będą obejmować przedłużenie programu skupu aktywów PEPP o 6-12 miesięcy i zwiększenie wolumenu o co najmniej 500 mld EUR oraz nowy program pożyczek TLTRO. Z perspektywy EUR istotne jednak będzie, że EBC nie planuje cięć stóp procentowych. W komunikacie bank może nadmienić niezadowolenie z umocnienia EUR (jak to miało we wrześniu, kiedy ostatni raz EUR/USD flirtował z 1,20), jednak dla EBC istotniejsze jest tempo umocnienia euro niż poziom, a ostatnie zmiany są dużo spokojniejsze niż latem. Mimo to słabszy kurs (i poprawa konkurencyjności) to zawsze lepiej dla wychodzącej z kryzysu gospodarki, więc werbalna interwencja nie jest niemożliwa. EUR/USD jest narażony na sygnały ostrzegawcze, choć nie powinno zaburzyć to średnioterminowego trendu wzrostowego.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii szum polityczny w sprawie brexitu sięga punktu kulminacyjnego i być może już po weekendzie wyjaśni się, czy porozumienie handlowe zostanie osiągnięte. Siła GBP z ostatnich dni sugeruje, że rynek już niemal w pełni zdyskontował umowę, ale nie wyklucza to wstępnej eksplozji zadowolenia i pociągnięcia kursu wyżej. Tak samo, jak niewykluczone jest, że politycy znowu rozczarują i będą przeciągać rozmowy o kolejny tydzień.

Polska

Kalendarz publikacji makro z Polski na przyszły tydzień jest pusty, co oznacza, że ewentualne impulsy będą związane wyłącznie ze szczytem unijnym 10-11 grudnia i budżetem UE. Rynek wciąż liczy na zażegnanie sporu i wycofanie weta Polski i Węgier, otwierając drogę dla uruchomienia Funduszu Naprawczego. Jeśli do porozumienia nie dojdzie i UE zdecyduje się na obejście sprzeciwu Polski i Węgier, będzie to oznaczać pozbawienie obu krajów dostępu do dodatkowych środków fiskalnych. Można oczekiwać, że wstępna reakcja złotego będzie negatywna, ale nie spodziewamy się załamania kursu, a raczej osłabienia o ok. 1 proc. Jednocześnie brak dodatkowych miliardów z UE, nawet jeśli częściowo zostaną uzupełnione przez indywidualną emisję długu przez Polskę, obniży (ale nie wyeliminuje) potencjał do umocnienia złotego w dłuższym horyzoncie.

Chiny

Poza tym nieco uwagi powinno zostać poświęcone danym z Chin: bilansowi handlowemu (pon) i inflacji (śr). Pierwsze rzuci więcej świata na rozwój globalnych łańcuchów dostaw, a drugie – na siłę konsumpcji wewnętrznej. Zdrowie gospodarki Państwa Środka będzie ważnym filarem odbudowy ożywienia na świecie w 2021 r.

Australia

W Australii indeksy nastrojów w biznesie (wt) i konsumentów (śr) powinny wskazać na kontynuowaną poprawę, szczególnie że Antypodom udało się uniknąć jesiennej fali pandemii.

Kanada

W Kanadzie bank centralny (śr) powinien utrzymać politykę bez zmian (0,25 proc.), choć atak drugiej fali pandemii podniósł ryzyka wokół tempa wzrostu i prawdopodobnie będzie skutkować łagodnym wydźwiękiem komunikatu. Bez sygnałów dodatkowego łagodzenia polityki monetarnej, decyzja BoC powinna być neutralna dla CAD.

Konrad Białas

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.