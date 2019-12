Przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstaje drugi w Polsce bezpłatny hotel dla rodzin hospitalizowanych dzieci. Będzie gotowy za rok

Walka z przewlekłą chorobą jest jak maraton, a bliskość rodziny pomaga ją pokonać – podkreślają przedstawiciele Fundacji Ronalda McDonalda, która wspiera rodziców hospitalizowanych dzieci. Do końca grudnia w restauracjach McDonald’s prowadzona jest zbiórka pieniędzy na budowę drugiego w Polsce Dom Ronalda McDonalda. Bezpłatny hotel dla rodzin, który powstaje przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będzie gotowy pod koniec 2020 roku. Podobnych fundacyjnych hoteli zlokalizowanych przy wiodących szpitalach pediatrycznych jest już blisko 400 na całym świecie. Ten warszawski będzie pierwszym, w którym znajdzie się również przedszkole.

– Dziecko w trakcie leczenia i powrotu do zdrowia potrzebuje obecności rodziny. Dlatego konieczne są warunki, które umożliwiają pobyt w szpitalu rodzica, a jeśli jest taka potrzeba, to nawet dwójki rodziców. Czyli możliwość skorzystania z kuchni i łazienki, pokoju dziennego i wygodnego łóżka. To są warunki, które pozwalają na godny pobyt rodzica w szpitalu razem z dzieckiem. My lekarze doskonale wiemy, że to istotnie wpływa na proces powrotu dziecka do zdrowia, efektywnie wspiera proces leczenia – mówi agencji Newseria Biznes dr n. med. Maria Kotowska, pediatra i gastroenterolog dziecięcy.

Cztery lata temu powstał w Polsce pierwszy fundacyjny hotel dla rodzin hospitalizowanych dzieci. Z Domu Ronalda McDonalda przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie korzystają rodzice i opiekunowie najmłodszych pacjentów, którzy są leczeni w placówce. Ideą przedsięwzięcia było zapewnienie rodzinom komfortu i bliskości, aby wspomóc dzieci w długotrwałej walce z ciężką chorobą.

Hotel prowadzony ze środków Fundacji jest całkowicie bezpłatny, o pobycie konkretnej rodziny decyduje szpital na podstawie szeregu kryteriów. Na 1 400 mkw. nowocześnie zaaranżowanej powierzchni znajduje się 20 komfortowych pokoi dla rodziców oraz przestrzeń wspólna: jadalnia, kuchnia, pralnia, sale spotkań, pokój zabaw. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Fundacji, była możliwa dzięki wsparciu licznych darczyńców .

– Drugi taki Dom, większy niż krakowski, powstaje w Warszawie. Realizowany projekt jest efektem partnerskiej współpracy Fundacji Ronalda McDonalda z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Liczymy, że prace budowlane zakończą się pod koniec przyszłego roku, bo skala potrzeb w zakresie wsparcia rodzin jest olbrzymia – informuje Krzysztof Kłapa, prezes zarządu Fundacji Ronalda McDonalda.

Bezpłatny hotel dla rodzin hospitalizowanych dzieci zlokalizowany będzie w sąsiedztwie Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, na terenie kampusu WUM. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2 tys. mkw. będzie mieścił nie tylko część hotelową.

– Ten projekt jest nowatorski, ponieważ będzie to pierwszy na świecie Dom Ronalda McDonalda połączony z przedszkolem – strefą dziennej opieki dla 50 dzieci pracowników szpitala WUM i rodzeństwa małych pacjentów szpitala. Na pierwszym piętrze zlokalizowane będzie również miejsce spotkań dla przyjaciół i darczyńców Fundacji – dodaje Katarzyna Nowakowska, wiceprezes, dyrektor wykonawczy Fundacji.

Podobnych Domów, hoteli rodzinnych Fundacji przy szpitalach dziecięcych, jest już blisko 400 na całym świecie. Realizują one w praktyczny sposób misję Fundacji Ronalda McDonalda „Aby rodzina mogła być razem”. W Domach i funkcjonujących na terenie szpitali fundacyjnych Pokojach Rodzinnych najbliżsi małych pacjentów mogą liczyć na wsparcie fachowego personelu oraz wolontariuszy Fundacji. To oni zapewniają dzieciom i ich rodzinom ciekawe zajęcia tematyczne, warsztaty plastyczne, wspólne czytanie książek. Dbają o to, by pobyt dziecka w szpitalu niósł ze sobą choć odrobinę uśmiechu dla małych pacjentów i ich rodziców.

– Nie byłoby żadnego z projektów naszej Fundacji bez wsparcia darczyńców – zarówno tych korporacyjnych, jak i indywidualnych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą jego formę, wpłaty finansowe, dary rzeczowe jak i dar pracy naszych wolontariuszy – podkreśla Krzysztof Kłapa.

Grudzień to tradycyjnie miesiąc, kiedy pomóc może każdy gość McDonald’s. We wszystkich restauracjach sieci trwa akcja McHappy Day – coroczna globalna inicjatywa, której celem jest wsparcie konkretnych programów Fundacji Ronalda McDonalda. W tym roku złotówka z każdej porcji frytek sprzedanych w grudniowe soboty w polskich lokalach sieci będzie przeznaczona na wsparcie budowy drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda w Warszawie.

– McHappy Day realizujemy już od szeregu lat, przekazując dochód ze sprzedaży wybranego produktu na konto Fundacji. Tegoroczna akcja realizowana jest w każdą sobotę grudnia, nasi pracownicy informują o niej gości. Są też ulotki informacyjne, reklama w telewizji i w internecie – mówi Angelika Piętka, wolontariusz Fundacji Ronalda McDonalda, na co dzień pracownik biura McDonald’s Polska. – Cieszy bardzo duże zainteresowanie i wspaniałe wyniki dotychczasowych weekendów grudnia. Złotówka do złotówki i warszawski Dom już niedługo przyjmie pierwszych gości.

Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją pożytku publicznego. Można również przekazywać na nią 1 proc. podatku.