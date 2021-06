Przydatne wskazówki, jak uniknąć zaległości kredytowych

Zdecydowana większość społeczeństwa zna pojęcie i ogólne warunki pożyczki, niezależnie od tego, czy są to pożyczki z banku, chwilówki online, pożyczki bezpośrednio ze sklepu czy nawet od znajomego lub członka rodziny. Z pewnością słyszałeś różne scenariusze dotyczące tego, co może się stać w przypadku braku płatności. Podczas gdy znajomi lub członkowie rodziny mogą być bardziej wyrozumiali i przeoczyć, czy brakuje Ci płatności, czy musisz odroczyć termin spłaty pożyczki, nie można tego samego powiedzieć o innych rodzajach finansowania.

Banki i parabanki mają wysokie opłaty za opóźnienia w płatnościach. Od pożyczonej kwoty naliczane są odsetki karne, które mogą drastycznie zwiększyć całkowitą wartość pożyczki. Jeśli spóźnisz się o więcej niż 30 dni ze spłatą pożyczki lub miesięcznej raty, Twój kredytodawca ma prawo zgłosić to do Biuro Kredytowego. Rejestracja w Biurze Kredytowym tak zwanym BIK trwa 4 lata i wpłynie również na Twoją zdolność kredytową. Tak więc nawet po spłacie pożyczki możesz mieć trudności z uzyskaniem pożyczki. Bycie zarejestrowanym BIK lub rejestrze dłużników znacznie utrudnia zatwierdzenie pożyczki (zwykle dostępne są tylko niektóre pożyczki pozabankowe) i na mniej korzystnych warunkach, ponieważ wnioskodawca należy do kategorii wysokiego ryzyka.

Biorąc to wszystko pod uwagę, czy nie lepiej od samego początku unikać zaległych płatności?

Te 5 wskazówek może pomóc w lepszym wyborze pożyczki i zarządzaniu nią, a tym samym uniknięciu zaległych płatności: