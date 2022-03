Przystąpienie do długu jako forma zabezpieczenia wierzytelności – co warto o nim wiedzieć?

Przystąpienie do długu to forma osobistego zabezpieczenia wierzytelności. W jakim celu stosuje się taką konstrukcję? Na czym polega w praktyce? Jak sporządzić umowę przystąpienia do długu? Podpowiadamy.

Przystąpienie do długu polega na przejęciu współodpowiedzialności za dług przez osobę trzecią. Jeśli tak właśnie się stanie, wierzyciel będzie miał prawo egzekwować spłatę zadłużenia nie tylko od pierwotnego dłużnika, ale także od współodpowiedzialnego. Przystąpienie do długu może nastąpić z mocy ustawy lub na skutek umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a osobą, która chce przystąpić do długu.

Kto może przystąpić do długu?



Osobą współodpowiedzialną za zadłużenie może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przystąpienie do długu a odpowiedzialność dłużników



Przystępując do długu dłużnika, przystępujący ponosi dokładnie taką samą odpowiedzialność jak pierwotny. Obaj dłużnicy odpowiadają więc za wierzytelność solidarnie, całym swoim majątkiem.

Jakie korzyści dla dłużnika ma przystąpienie do długu osoby trzeciej?



Z perspektywy pierwotnego dłużnika przystąpienie do długu osoby trzeciej jest z reguły bardzo korzystne. Dlaczego? Dzięki takiej konstrukcji zyska on bowiem wartościowe wsparcie, które pomoże uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą zadłużenie. Może być to wpisanie danych do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej, np. BIG InfoMonitor, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego czy egzekucja komornicza. Przystąpienie do długu pomoże tu także szybciej „wyjść na prostą”, odbudować swoją płynność finansową i odzyskać życiową stabilność.

Czy przystąpienie do długu jest korzystne dla wierzyciela?



Instytucja przystąpienia do długu jest korzystna także dla wierzyciela. Dzięki temu, że do zadłużenia przystąpiła kolejna osoba, solidarnie odpowiedzialna z pierwotnym dłużnikiem, może on skuteczniej egzekwować wierzytelność, zabezpieczając tym samym swoje interesy.

Czy przystąpienie do długu osoby trzeciej wymaga zgody wierzyciela?



Przystąpienie do długu osoby trzeciej nie wymaga zgody wierzyciela. O współodpowiedzialności za zadłużenie należy go jednak poinformować.

Jak sporządzić umowę przystąpienia do długu?



Choć prawo nie nakłada obowiązku stworzenia umowy przystąpienia do długu w formie pisemnej, zdecydowanie warto to zrobić. Taka forma pozwoli uniknąć niedomówień, błędów interpretacyjnych i precyzyjnie ureguluje istotne dla obu dłużników kwestie. Tworząc dokument, zadbaj o to, aby zawierał on:

wskazanie stron umowy — pierwotnego dłużnika oraz dłużnika przystępującego do długu;

dane wierzyciela;

oświadczenie woli przystępującego o przyjęciu długu i solidarnej odpowiedzialności z pierwotnym dłużnikiem;

szczegółowe informacje o długu uwzględniające kwotę, tytuł, ewentualne odsetki i termin spłaty;

zasady rozwiązywania sporów;

podpisy obu dłużnikó

Dodatkowo:

jeśli strony zdecydowały, że każdy z dłużników weźmie na siebie określony procent sumy długu, w treści umowy koniecznie zawrzyj taką informację;

jeśli to dłużnik przystępujący spłaci cały dług, określ zasady zwrotu środków przez dłużnika pierwotnego.

Czy przystąpienie do długu jest tym samym co poręczenie?

Wbrew obiegowej opinii przystąpienie do długu nie jest tym samym co poręczenie. Osoba, która jest poręczycielem, stanie w obowiązku uregulowania długu dopiero w momencie, kiedy pierwotny dłużnik nie ureguluje go w terminie. Przystąpienie do długu nakłada na obu dłużników obowiązek solidarnej odpowiedzialności aż do jego pełnej spłaty.

Czym różni się przystąpienie do długu od przejęcia długu?

Jeśli jako dłużnik zawrzesz umowę przystąpienia do długu, poniesiesz solidarną z przystępującą do zadłużenia osobą odpowiedzialność. Instytucja przejęcia długu zwolni Cię natomiast z długu, przenosząc go w pełni na osobę trzecią.