Przyszłość gospodarek UE i USA wciąż niepewna

W tym tygodniu nie ukazało się zbyt wiele danych makroekonomicznych. Rynki raczej reagowały na wiadomości, które mogłyby w jakikolwiek sposób zapowiedzieć rozwój gospodarczy w przyszłości.

Niemiłe zaskoczenie spotkało rynek amerykański, kiedy Donald Trump ogłosił, że do czasu wyborów zostaną zawieszone negocjacje w sprawie pakietu fiskalnego, który powinien postawić gospodarkę USA na nogi po kryzysie wywołanym koronawirusem. Prezydent wkrótce jednak złagodził swoje oświadczenie, dlatego można wnioskować, że na niektóre negocjacje jest otwarty. Należy wspomnieć, że do wyborów najprawdopodobniej nie uzyskamy konkretów.

Z kolei UE obiecała pomoc fiskalną swoim krajom członkowskim i państwa pracują obecnie nad planami, jak tę pomoc wykorzystać. Ostatecznie wygląda na to, że wsparcie może być potrzebne bardziej, niż pierwotnie oczekiwano, ponieważ druga fala koronawirusa uderza z coraz większym impetem. Sytuacja ta przede wszystkim negatywnie wpłynęła na sektor usług, gdzie stopniowo zaczyna się pojawiać nerwowość i pesymizm, co potwierdza również indeks PMI. We wrześniu spadł on z 50,5 na 45 pkt. Oznacza to, że o ile w sierpniu przedstawiciele firm działających w usługach postrzegali sytuację raczej optymistycznie, teraz wręcz przeciwnie – spodziewają się jej pogorszenia. Natomiast w przemyśle pojawia się coraz znaków zapytania w kwestii przyszłego rozwoju.

Złoty w tym tygodniu się umocnił i w piątek rano w stosunku do euro wynosił 4,48 PLN/EUR. Na kurs złotego nie wpłynęła decyzja NBP, który zdecydował się na ostatnim posiedzeniu utrzymać obecną politykę pieniężną. Kurs eurodolara wzrósł i na koniec tygodnia był poziomie 1,177 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA