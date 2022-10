Przyszłość telefonii biznesowej: numer stacjonarny w komórce

Ponieważ wiele osób pracuje w domu, ważne jest, aby telefoniczna dostępność organizacji była w porządku. Niektóre organizacje nawet całkowicie przestawiły się na pracę w domu lub pracę zdalną. W czasach, gdy coraz trudniej jest po prostu podejść do biurka kolegi, dostępność telefoniczna staje się coraz ważniejsza, zarówno dla kolegów między sobą, jak i dla klientów!

Istnieje wiele opcji w zakresie telefonii biznesowej, które zapewniają klientom jak najlepsze wrażenia. Poniżej możesz przeczytać więcej o możliwościach, jakie oferuje telefonia biznesowa, o tym, jakie opcje są dostępne i co telefonia w chmurze może oznaczać dla pracy w domu.

Telefonia biznesowa daje możliwość dalszej profesjonalizacji i rozwoju organizacji. Ponadto telefonia biznesowa (online) daje możliwość bardziej elastycznego rozmieszczenia pracowników. Oto kilka przykładów tego, jak telefonia biznesowa może wspierać organizację:

1. Proste i automatyczne przekierowanie połączeń

Dzięki rozwiązaniom telefonii biznesowej połączenia mogą być łatwo i automatycznie przekazywane do pracowników. Dzięki wstępnie ustawionym trasom i menu klienci są automatycznie kierowani do dostępnego pracownika we właściwym dziale.

2. Łatwe skalowanie

Telefonia biznesowa oferuje możliwość łatwego skalowania, gdy organizacja tego potrzebuje. Dzięki różnym inteligentnym rozwiązaniom pracownicy potrzebują jedynie połączenia internetowego, aby być dostępnymi dla klientów. Nie potrzeba więc już dodatkowej przestrzeni biurowej ani fizycznych urządzeń w okresach wzmożonego ruchu. Gdy organizacja szybko się rozwija lub przeżywa szczytowe okresy w roku, domowy system telefoniczny rośnie wraz z nią równie szybko.

3. Oddzielny dzwonek

W inteligentnym systemie telefonicznym możesz włączyć osobny dzwonek. Oddzielny dzwonek ułatwia rozpoznanie, czy połączenie jest służbowe, czy prywatne. Dzięki temu pracownicy mogą też odpowiednio odbierać połączenia!

Od staromodnego call center do wirtualnej centrali telefonicznej w chmurze

Czy Twoja organizacja ma fizyczne call center i chce je lepiej wyposażyć do pracy w domu? W takim razie jedną z opcji byłoby danie pracownikom telefonu komórkowego do zabrania do domu. Jest to jednak często organizacyjnie i praktycznie niepożądane.

Wirtualny system telefoniczny działający w chmurze jest w tym przypadku wybawieniem. Pracownicy potrzebują jedynie połączenia z internetem, aby być dostępnymi, dlatego mogą być rozmieszczeni w każdym możliwym miejscu. Ponadto przełożeni mają możliwość odczytywania online danych o dostępności, zasięgu i innych danych oraz odpowiadania na nie bezpośrednio. Jeśli Twoja organizacja korzysta z telefonii biznesowej online, istnieją dwa sposoby przekazywania połączeń do pracowników:

Przekazywanie na urządzenia mobilne

Jedną z opcji jest przekierowanie połączeń przychodzących na urządzenia mobilne. Każdy numer wewnętrzny może być w zasadzie przekierowany na (lokalne) urządzenie mobilne. Przekazując połączenia na urządzenia mobilne, pracownicy mogą pozostać osiągalni w domu lub w podróży, aby wykonywać połączenia biznesowe.

Przekazywanie na telefon programowy

Drugą opcją jest przekazywanie połączeń służbowych na urządzenie z aplikacją telefonu programowego. Aplikacja softphone to oprogramowanie, które pracownicy mogą zainstalować na telefonie komórkowym, ale także np. na tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym.

Telefon programowy może prawie całkowicie zastąpić telefony fizyczne i daje Twojej organizacji maksymalną elastyczność. Również w tym przypadku do połączenia z systemem telefonii VoIP pracownik potrzebuje jedynie połączenia mobilnego.

Różne rodzaje rozszerzeń numerów

Oprócz wyboru różnych rozwiązań sprzętowych i programowych dla telefonii biznesowej, masz do wyboru różne numery telefonów. Obecnie wśród polskich firm bardzo popularne są niemiecki numer telefonu, francuski numer telefonu, holenderski numer telefonu, belgijski numer telefonu, szwedzki numer telefonu i norweski numer telefonu.

Nawet numery międzynarodowe mogą być przekierowane na (lokalny) telefon komórkowy lub telefon programowy.



Zastanów się, co uważasz za ważne, oferując biznesowy numer telefonu. Zastanów się, co chcesz pokazać klientom i pomyśl, jak wyobrażasz sobie przyszłość organizacji. Czy skupiasz się na rynkach lokalnych? A może chcesz działać na skalę międzynarodową?

Co oznacza telefonia biznesowa dla pracy w domu

Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania telefonii biznesowej dla organizacji daje możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na dostępność (telefoniczną). Oferuje też pracownikom większą elastyczność w czasach, gdy wiele pracy wykonuje się w domu. Łatwo jest przełączać się między rozmowami prywatnymi i służbowymi. Jest to również przydatne, gdy na przykład w domu są dzieci, które domagają się uwagi w międzyczasie! Możesz też łatwo zwiększyć skalę działania, gdy firma się rozrasta lub gdy chwilowo potrzebujesz większej pojemności.

Telefonia biznesowa pozwala Ci zapewnić jakość, do której przywykli Twoi klienci, nawet w czasach, gdy wiele osób pracuje w domu. Nie rezygnując z profesjonalizmu, oferujesz tę samą doskonałą usługę telefoniczną. Klienci nie zauważą żadnej różnicy!